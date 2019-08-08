YG創辦人梁鉉錫再爆醜聞　赴拉斯維加斯花13億韓圜非法玩百家樂

韓國三大娛樂公司之一YG娛樂今年可謂是非不斷，繼前BIGBANG成員勝利涉及貪污、性中介、逃稅等醜聞，前iKON隊長B.I被指吸毒之外，創辦人梁鉉錫亦被指向東南亞富豪提供性招待，今日（8/8）韓國傳媒Dispatch更爆出梁鉉錫涉嫌在海外非法賭博和外匯交易，首爾地方警察廳現正着手調查。

今年3月，勝利爆發醜聞，YG娛樂開始臭名遠播。（視覺中國）

6月12日，iKON前隊長B.I被爆出聊天紀錄，明言渴望得到毒品，B.I雖然否認吸毒，仍宣布退出YG娛樂。（視覺中國）

YG娛樂創辦人梁鉉錫被指涉及海外非法賭博和外匯交易。（Viu《K1頭條》提供）

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有人向《Dispatch》爆料 指梁鉉錫在美國借錢去賭

韓國警方今年四月接到梁鉉錫在美國拉斯維加斯非法賭博的情報，因而委託金融情報分析院調查梁鉉錫的帳戶，發現梁鉉錫的帳戶有13億韓元（約844萬港元）未有註冊登記的交易紀錄，有消息人士向韓國媒體《Dispatch》爆料，梁鉉錫在韓國和美國開設帳戶，在美國借美金後，於拉斯維加斯M酒店賭場VIP室賭高額百家樂，贏錢就會當場還錢，輸錢的話就會用韓元償還。

【勝利醜聞】玩兩手都會犯法？ 不少韓國藝人因賭錢賠上名聲

梁鉉錫被指向東南亞富豪提供性招待，6月27日接受警方調查。（Viu《K1頭條》提供）

梁鉉錫接受警方調查新聞圖

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韓國傳媒《日曜新聞》指出，首爾地方警察局智慧犯罪調查隊已於8月7日調查梁鉉錫遠征賭博事件，並計劃傳召梁鉉錫作供，不過警方回應傳媒查詢時表示，目前還在初步調查階段，梁鉉錫遠征賭博事件仍未正式立案，現正分析從金融情報分析院收到的資料，並從不同方面收集海外賭博相關證據。

有消息人士向《Dispatch》爆料，梁鉉錫在拉斯維加斯M酒店賭場VIP室賭高額百家樂。（Viu《K1頭條》提供）