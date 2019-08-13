【任噏亂評】Mina楊慧敏無緣決賽　近3屆被淘汰港姐有一個共通點

《2019香港小姐競選》今日（13日）安排15位佳麗進行才藝表演，最後更即場公布入圍決賽的10位佳麗名單，包括王菲、蔡嘉欣、黃嘉雯、謝采芝、楊詠彤、古佩玲、陳熙蕊、廖倬竩、姚懿芠及梁敏巧。而行可愛路線的「馮盈盈師姐」楊慧敏（Mina），雖然早在初賽已經被看好，但可惜最後未能晉身決賽。

楊慧敏（Mina）表演中國舞，但可惜未能晉身決賽。（資料圖片）

回顧近3屆參賽佳麗，就發現除了Mina之外，去年的陳靜堯（Claudia），以及前年的胡美貽（Nicole）都是在接受髮型改造後，形象大變，更有同一個命運，就是無緣最後10強！

Mina身材嬌小，只有104磅。（資料圖片）

陳靜堯（Claudia）去年接受髮型改造後，被剪短頭髮。（資料圖片）

曾在國泰港龍航空任職空姐的Mina，在2014年參加過雜誌舉辦的大專校花校草比賽成為三料冠軍，人氣超強。樣子可愛甜美的她，在初賽及複試時都大方對着鏡頭大派心心和飛吻，表現淡定。經過兩輪面試後，眾佳麗到髮型屋接受「大改造」，雖然Mina「變身」後有Keep住瀏海，但剪短頭髮的她瞬間有大媽feel，她最後也未能晉身10強。

行可愛路線的「馮盈盈師姐」楊慧敏（Mina），被視為大熱。（資料圖片）

雖然Mina「變身」後有Keep住瀏海，但剪短頭髮的她瞬間有大媽feel。（資料圖片）

+ 11 + 10 + 9

去年參選的Claudia，在接受髮型改造後，被剪短了頭髮，成為眾佳麗中為一位的短髮佳麗。而在TVB發佈的一系列佳麗官方造型照中，Claudia的髮型與米雪有九成九相似，更被形容是「得罪咗髮型師」，滲出陣陣「大媽味」，她還在IG自嘲為「Lion」（獅子頭）。雖然她獲一眾佳麗投選為「友誼小姐」，但最後12強不入。

Claudia這張造型照被指與米雪十分相似。

+ 5 + 4 + 3

而前年的Nicole，原本是長捲髮，但之後就被剪短頭髮，雖然當時她表示對造型很滿意，但樣子看起來不太開心。在泳裝環節中，Nicole憑藉豐滿身材令人眼前一亮，甚有睇頭。不過Nicole仍難逃被淘汰的命運，在宣布的一刻，她大感愕然，之後接受訪問時也表示：「其實都估到有自己份，但冇諗過十一分之一機會都有我份。」

Nicole在泳裝環節中令人眼前一亮。（資料圖片）