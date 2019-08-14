【勝利醜聞】警方立案查勝利梁鉉錫　涉嫌海外賭博及非法外匯交易

5月14日，首爾中央地方法院駁回韓國男團BIGBANG前成員勝利性賄賂、嫖娼、貪污等4項罪名拘捕令，而警方對勝利案調查經已結束。不過，隨着6月底MBC節目《Straight》踢爆勝利舊東家YG娛樂創辦人梁鉉錫涉及性招待，又有韓國傳媒指梁鉉錫和勝利多次赴海外大額賭博，今日（14/8）韓國警方在座談會上，表明已就勝利和梁鉉錫海外賭博嫌疑立案調查。

MBC節目《Straight》踢爆YG娛樂創辦人梁鉉錫涉及性招待，並不時赴海外賭博。（視覺中國）

有韓國傳媒指梁鉉錫和勝利多次赴海外大額賭博，警方已立案調查。（視覺中國）

首爾地方警察廳智能犯罪調查隊得到梁鉉錫和勝利在海外賭博的情報後，認為兩人屬慣性賭博，因此開始立案進行調查。韓國媒體《Dispatch》早前爆料，指梁鉉錫在韓國和美國開設帳戶，在美國借美金後於當地賭博，贏錢就會當場還錢，輸錢的話就會用韓元償還，警方表示梁鉉錫有可能涉嫌違反《外匯交易法》，有可能會追加立案調查。不過，警方擔心梁鉉錫和勝利有可能毀滅證據，因此沒有公開具體的犯罪內容、次數、金額等。

警方擔心梁鉉錫和勝利有可能毀滅證據，因此沒有公開具體的犯罪內容、次數、金額等。（視覺中國）

勝利與梁鉉錫出席選秀節目《MIXNINE》發布會新聞圖