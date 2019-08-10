梁鉉錫被爆澳門賭場花費更多！　每盤賭注至少落750萬韓圜

日前（8日）YG娛樂前社長梁鉉錫被爆涉嫌於美國進行非法賭博，而BIGBANG出身的勝利亦被爆料，曾4次進出位於拉斯維加斯MGM酒店賭場內同一VIP室，並指韓國警方已獲得了二人參與賭博的證據，不久內將傳召兩人進行調查。

JTBC《News Room》繼爆出梁鉉錫和勝利於美國參與賭博後，昨晚節目再報道梁鉉錫亦有於澳門涉嫌進行非法賭博的新聞。報道中講到，自2000年代初起，梁鉉錫已多次進出澳門MGM酒店賭場VIP室及酒吧並進行賭博。有知情人士更透露，梁鉉錫每局會投注5至10個值150萬韓元（約9700港元）的籌碼，即每盤賭注約750萬（約4萬9千港元）至1500萬韓圜（約9萬7千港元）不等，同樣出手甚高。由於借錢過程簡單，警方相信涉及參與賭博的金額比美國更多。

JTBC《News Room》昨晚加碼爆料梁鉉錫，自2000年起多次進出澳門賭場。（JTBC截圖）

梁鉉錫涉嫌於澳門進行非法賭博報道：

知情人士亦有提及，梁鉉錫即使沒有現金，亦可以即場在賭場憑信用借錢，然後與在美國借錢後一樣，收款人去韓國的話會再以現金還款。報道中講到，目前韓國警方已得悉事件，由於涉嫌參與非法賭博的資金規模更大，因此已展開調查，亦將會要求澳門政府提供更多資料證據，而報道中則未有提及勝利有一同前往澳門賭場。

這次則未有提及勝利有一同前往澳門賭場。（etoday）

梁鉉錫、勝利美國賭博情況：