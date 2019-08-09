梁鉉錫、勝利曾進出同一美國賭場VIP室　入場費最少15億韓圜

昨天（8日）YG娛樂前社長梁鉉錫，被韓國傳媒Dispatch大爆涉嫌於美國拉斯維加斯進行非法賭博，並指發現梁鉉錫帳戶中有13億韓圜（約840萬港元）未有註冊登記的交易紀錄，首爾地方警察廳現正調查事件。昨晚JTBC新聞再加碼爆料，指一連串醜聞纏身的勝利原來亦有同行，兩人更曾輸過約19億韓圜（約1230萬港元）。

昨晚JTBC《News Room》報道指，梁鉉錫曾多次進出美國拉斯維加斯MGM酒店賭場的VIP室，單是已確認的次數已多達11次。警方透露梁鉉錫帶着10億韓圜（約650萬港元），輸掉了當中的6億韓圜（約390萬港元）。除了梁鉉錫外，報道更大爆勝利亦曾4次進出同一VIP室，以20億韓圜（約1300萬港元）賭金玩百家樂卻輸掉當中13億韓圜。兩人出手甚高，每盤至少以300萬韓圜（約2萬港元）做賭注，每次也會在美國逗留一週左右。

JTBC報道梁鉉錫、勝利曾進出同一美國賭場VIP室。（JTBC截圖）

梁鉉錫、勝利涉嫌參與賭博逐格睇：

+ 4 + 3 + 2

拉斯維加斯MGM酒店賭場的VIP室亦不是一般人能夠進出，報道講到要準備15億韓圜（約970萬港元）以上賭注的玩家，才能獲得會員資格進出。有知情人士透露，二人通常一盤玩10萬至20萬美金，因此輸得多也贏得多。而梁鉉錫在外進行賭博的資金，是向美國朋友借貸得來，回到韓國後再以現金還款。而現時韓國警方已從美國內華達州賭場協會手上，獲得了梁鉉錫及勝利進出賭場次數、賭博金額及勝負等紀錄，將正式為事件開展調查。

韓國警方已獲得二人參與賭博的證據，將正式開展調查。（JTBC截圖）