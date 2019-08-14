Katy Perry被男模指控性騷擾　好友反擊：你對佢嘅癡迷已到另一層

日前，於2010年與Katy Perry拍攝《Teenage Dream》MV的男模特兒Josh Kloss在IG指責Perry曾對自己進行性騷擾與霸凌。

Josh Kloss是一位模特兒，曾與美國名媛Kim Kardashian與Kris Jenner合作，根據平時的post來看，他似乎獨自撫養自己的女兒。Kloss表示2012年，在Perry專屬造型師Johnny Wujek的生日派對上，有位朋友想見Perry：「當我介紹我的朋友時，她把我的衣服同底褲拉開，向周圍的朋友展示我的生殖器。」在這之後，Kloss稱自己「可悲又尷尬。」

在Kloss決定講出自己故事的前幾日，Perry剛剛慶祝了《Teenage Dream》發行9周年，原本Kloss打算用ukulele彈唱：「但我在調音的時候，我想『不行！』我不能再幫她樹立形象了。」

男模特兒Josh Kloss指責Katy Perry曾經對自己進行性騷擾。（Instagram@iamjoshkloss）

Perry與Kloss在《Teenage Dream》MV中有不少吻戲、床戲，以及親密場面。Kloss續指道，在2010年拍攝MV時，Perry很爽直很隨和，但同時她告訴所有人親吻自己很惡心：「我相當尷尬，但依然全情投入。」

Kloss之所以決定現在說出自己的故事，是因為他覺得如今人們只關注業界男性們不正當的行為，但一些有權勢的女性同樣令人作嘔。

兩人在《Teenage Dream》MV中有不少激情場面。（MV截圖）

Kloss的這番言論貼出之後，受到不少Perry的粉絲質疑，認為他事隔多年才爆出，分明是想炒作。而Perry的好友兼造型師Wujek在IG回應道：「我不會讓你這樣指控我的朋友，這完全是胡謅亂道，她絕對不會做你說的那些事。」

同為Perry好友的珠寶設計師Markus Molinari也反擊稱：「還記得你曾短訊我話有多愛她，而且為她寫了一首歌嗎？你對她的癡迷已經到了另一個層次，停止欺騙自己，在你的生活中找到和平，繼續前行。」