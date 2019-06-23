獲前夫現任Katy Perry撐場　Miranda Kerr：感謝你跟我一起發光！

美國歌手Katy Perry跟英國演員奧蘭度布林（Orlando Bloom）自2016年拍拖開始，不時被外國傳媒拍得兩人一起甜蜜度假。雖然兩人拍拖期間曾分手5個月，但最後都修成正果，於今年2月14日情人節訂婚，Katy Perry更在社交平台展示了未婚夫送上的花型寶石訂婚戒指。

Miranda Kerr上載跟Katy Perry的合照。（Miranda IG/@mirandakerr）

Orlando Bloom跟超模前妻Miranda Kerr育有一子Flynn，兩人至今一直保持着友好的關係，不過Katy Perry並沒有介意，更跟未婚夫前妻成為好友。日前Miranda Kerr為自家護膚品牌舉行活動，Katy都有親自現身撐場，兩人事後均在Instagram上載合照及留言互傳心心Emoji，Miranda亦在照片留言：「感謝你跟我一起發光發亮！ 」

據外國傳媒報道，去年Orlando為Katy慶祝34歲生日都有帶同兒子Flynn出席。其後Miranda駕車來接回Flynn時，更為Katy送上禮物及花束，新歡舊愛完全沒有芥蒂，更相處融洽。另外，Miranada Kerr曾在受訪時大讚Katy是個很有天份的歌手，最重要的就是兒子跟Katy相處得很愉快，相信三人保持着這個良好關係，對兒子成長就是最理想的做法。