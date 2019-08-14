【澳門小姐】三料冠軍梁洛郗身兼多重身份　呢兩位澳門代表更吸睛

《澳門小姐競選2019》總決賽昨晚（13日）舉行，12位候選佳麗經過多個環節的比拼後，最後由5號梁洛郗（Bobo）奪得冠軍，更獲得友誼小姐及最上鏡小姐獎項，成為三料冠軍，而亞軍及季軍就由4號邱國晴及9號黃蓉奪得。其實過往有不少澳門佳麗都十分出眾，而且入行後發展得都不錯。

《澳門小姐競選2019》總決賽昨晚（13日）舉行，5號梁洛郗（Bobo）奪得冠軍，更獲得友誼小姐及最上鏡小姐獎項，成為三料冠軍，而亞軍及季軍就由4號邱國晴及9號黃蓉奪得。

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當晚比賽設有才藝表演環節，一眾佳麗即場大展才藝，而5號梁洛郗（Bobo）就表演了彈古箏和跳傘子舞，展現出動靜皆宜的一面。現年26歲的Bobo在澳門土生土長，16歲開始模特兒工作，18歲參選模特兒比賽並獲得獎項，現時身兼司儀、化妝師、Model、KOL多重身份。Bobo早在5年前就已經在YouTube開設頻道分享化妝技巧，雖然更新頻率不高，但勝在貼地真性情，有一班忠實粉絲捧場。作為一名KOL，Bobo在社交平台非常活躍，除了YouTube之外，她更有Facebook、IG、小紅書、TikTok帳號，同大家分享自己的日常生活。

現年26歲的Bobo身兼多重身份。（IG@bobollh）

Bobo早在5年前已經在YouTube拍片分享化妝技巧。（YouTube截圖）

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第一屆《澳門小姐競選》在1972年舉辦，但並不是每一年都有舉辦，而今次是相隔10年後強勢回歸。過往的得獎佳麗都會代表澳門參加國際小姐、國際中華小姐及其他國際性選美盛事，而近年的國際小姐澳門代表麥嘉欣和蘇霖原來都好高質，備受網民熱捧！

麥嘉欣（Sofia）是2017年國際小姐澳門代表，她是一位中葡混血兒。（IG@sofiavdsp）

今年22歲的麥嘉欣（Sofia Paiva）是2017年國際小姐澳門代表，她是一位中葡混血兒，身高5呎7吋，五官立體，甜美樣貌十足洋娃娃。Sofia自小就非常標緻，絕對是由細靚到大，參選時更被網民拿來與2017年港姐冠軍雷莊𠒇比較，指她樣貌及廣東話都遠勝對方。Sofia現時與2016年國際先生香港代表李嘉豪拍拖，她更經常在IG放閃，Sweet到漏！

Sofia樣貌甜美。（IG@sofiavdsp）

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而另一位國際小姐澳門代表蘇霖（Sulin），曾在2016年代表澳門到日本東京參賽，當時她已經備受關注，被評為大熱人選。雖然她最後止步15強，但前年加盟澳門創作公司「微辣」成為旗下藝人的Sulin，憑着大方甜美的樣貌旋即引起網民關注，更擁有女神稱號，人氣十分強勁！

蘇霖也是國際小姐澳門代表，是「微辣」女神！（IG@sulinip）