【多圖】IZ*ONE張元英機場散發青春魅力　宮脇咲良大曬纖腰長腿

韓國女團IZ*ONE昨日（15/8）啟程前往美國洛杉磯，準備出席一年一度的「KCON LA」，12位成員張員瑛（又譯：張元英）、宮脇咲良、曺柔理、崔叡娜、安兪真、矢吹奈子、權恩妃、姜惠元、本田仁美、金采源、金玟周、李彩演齊齊現身仁川國際機場，當中宮脇咲良的打扮引起韓國網民注目。

IZ*ONE昨日啟程前往美國洛杉磯，準備出席一年一度的「KCON LA」。（視覺中國）

宮脇咲良穿上小背心和短褲，盡騷纖腰長腿。（Viu《K1頭條》提供）

IZ*ONE日本成員宮脇咲良向來落力保持纖瘦身材，所以宮脇咲良昨日穿上粉紅色小背心和熱褲，大曬修長美腿和纖腰，令網民不禁大讚「這身材是真的嗎？」、「那裡（纖瘦身體）怎麼藏得了器官和骨頭？」、「Sakura（宮脇咲良暱稱）太漂亮了」。除此之外，14歲的張元英一直受到不少韓國網民追捧，大讚她在台上仙氣十足，外貌如洋娃娃一樣，而昨日張元英穿上露肩格仔連身裙，散發青春可愛魅力，與台上仙氣爆發的氣場截然不同。

粉絲大讚宮脇咲良身材姣好，令女粉絲非常羨慕。（Viu《K1頭條》提供）

張元英在台上散發仙氣，而昨日則展現14歲獨有的可愛魅力。（Viu《K1頭條》提供）

IZ*ONE機場圖逐格睇