【逃犯條例】TVB監製李志倫公司內勇敢發聲：唔怕俾公司「抽秤」

反對《逃犯條例》訂修的爭議不斷，引起連場示威。這次政治風暴隨了席捲整個政府之外，連無綫也陷入風眼之中，事關網民一直批評無綫新聞相當偏頗，就連過百名TVB現職員工亦曾發出公開信，表示對該台新聞部的表現感到不安。近日，無綫非戲劇節目監製李志倫（Jacky）亦無懼公司強權在公司範圍勇敢發聲！

Jacky在個人facebook上載一張寫有「黑白是良知」以及「生人勿近」相片，更留言：「應該係公司內空氣最清新嘅監製房。」對此，Jacky接受《香港01》訪問就表示：「唔擔心，我又唔係鬧TVB，又冇做啲攻擊性嘅嘢。工作還工作，社會矛盾還社會矛盾，分得好清楚，所以都唔怕俾公司『抽秤』。」

監製李志倫（Jacky）曾與過百前線警務人員拍攝《機動部隊2019》！（葉志明攝）

難得的敢言TVB監製！（FB截圖）

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MV導演出身的監製Jacky今年曾為無綫與香港警隊聯合製作的電視電影《機動部隊2019》擔任監製，被問到如何看待警察最近的表現時，Jacky稱：「警察喺工作上的確對佢哋有疑問，但喺個人合作伙伴方面，我完全係好欣賞佢哋，佢哋本人都好nice！」而6月就曾傳出因香港警民關係緊張，由方力申、林夏薇演出的無綫網劇《衝鋒隊2019》傳出停拍消息，Jacky亦承認已停工，目前正準備9月中開拍有關年輕人的愛情電視電影。

Jacky更與一哥盧偉聰合照！（葉志明攝）

而電視廣播行政總裁李寳安曾向員工發信，表明絕不容許員工直接或間接干預新聞部工作，或將其政治傾向附加於工作上，並必會嚴肅追究；同時重申全力支持新聞部編輯自主，公正不偏，專業報道。

全文如下！

致各職藝員同事：

過去兩天，香港再次經歷一連串暴力衝突事件，我感謝新聞部同事緊守崗位，特別是前線記者和攝影師，無畏無懼，日以繼夜在現場直播最新情況。

自六月示威衝突情況開始，在種種壓力下無綫新聞一直堅守原則，不偏不倚，公正持平，如實報道，透過多角度拍攝和現場直播，讓觀眾親眼看到現場實況。

近期發生兩宗有人在公司範圍內張貼針對新聞部的標語，相信是有個别員工，因個人政治取態而作出有關行為，加上少數別有用心的傳媒及競爭者推波助瀾，目的是打壓無綫電視新聞自由。他們一方面高舉新聞自由的旗幟，同時用盡手段打壓和抹黑無綫新聞，雙重標準，我們堅決反對。

縱使個別員工有不同政治取態，我們絕不容許在公司內有類似行為，直接或間接干預新聞部工作，或將其政治傾向附加於工作上，公司絕不容忍，必會嚴肅追究。

公司重申全力支持新聞部編輯自主，公正不偏，專業報道。





電視廣播有限公司集團行政總裁李寳安



2019年7月29日

除了Jacky,早前亦有傳不少前線記者辭職！