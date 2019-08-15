內地擬推個人破產法　鍾鎮濤被央視點名成「破產人版」

反對《逃犯條例》訂修的爭議不斷，引起多場示威。愛國藝人鍾鎮濤（B哥哥）現身公開支持警察後，亦受到不少內地網民熱捧。B哥哥的一舉一動都備受關注，就連早年因97金融風暴投資失利，負債逾2億港元一事都被中國中央電視台財經頻道作例子，來講解內地個人破產制度試行方案，讓B哥哥幾乎成為「破產人版」！

根據中國中央電視台財經頻道指出，近日國家發改委等13個部門聯合發佈方案，提到要研究建立個人破產制度。有專家表示，內地僅有企業破產法，個人破產制度的建立，可以使「誠實而不幸」的債務人有重新再來的機會，債權人的合法權益可以得到保護。而央視更指：「在個人破產比較知名的案例，要數中國香港藝人鍾鎮濤。」，報道更清晰列出B哥哥申請破產後的生活。

B哥哥被央視點名做例子！（影片截圖）

講述B哥哥與前妻章小蕙的故事。（圖片來源：視覺中國）

報道中詳細講道：「1996年，鐘鎮濤夫婦借款1.5億港幣炒買豪宅，當時的香港樓市仍處在頂峰。1997年亞洲金融危機爆發，鐘鎮濤夫婦所購房產大幅度貶值，貸款本息滾至2.5億港幣。2002年10月，法院裁定鐘鎮濤破產。按照當時香港《破產條例》有關規定，破產期間，鐘鎮濤賺來的收入都要上交香港破產管理署，破產管理署按照其生活所需給予生活補助後，其餘收入全部用於還債。破產後，鐘鎮濤在生活上受到的限制包括：住宿4000至8000港幣、飲食2000至3000港幣，甚至身為一名演員，他每月的服裝和理髮的費用也要控制在500至800港幣。直到2006年10月，法院才批准鐘鎮濤解除破產。」

報道相當詳細，大家可以參考一下！（影片截圖）

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而B哥哥在四年後解除破產令，繼續捲土重來，成為一條好漢，難怪央視要在14億人民面前講述他的破產故事。

有報道指鍾鎮濤美國騷門票疑賣唔出！（圖片來源：視覺中國）

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