【黑鏡S5劇評】新任美國隊長都救唔到！荷李活套路累死科幻神劇？

上星期，《黑鏡》第五季（Black Mirror Season 5）正式推出，一共3集。距「增肥版」《黑鏡4》開播已有一年半之久，《黑鏡5》重新回歸3集的份量與觀眾見面。 無論是仍舊翹首以盼的粉絲，還是帶着質疑目光的觀眾，都讓《黑鏡》S5的推出顯得格外隆重。當晚，豆瓣便有2000人以上為《黑鏡》S5評分，但僅有7.0分；外國網站爛蕃茄也僅給出63％的新鮮度。一口氣煲完《黑鏡5》的3集，心中不禁充滿疑惑：這真的是《黑鏡》嗎？

外國網站爛蕃茄僅給出63％的新鮮度，對科幻神劇《黑鏡》來說誠然是不合格（爛蕃茄網截圖）

2011年，《黑鏡》橫空出世。僅用3集的劇情，便征服了無數觀眾，被封為神劇。甚至有人稱，這部劇對科幻的理解走在了全世界影視行業的前面。而從《黑鏡》S4開始，「黑鏡不黑」、「神劇走下神壇」等質疑聲四起。本想着《黑鏡》S5重回精簡，能打個翻身仗，怎想到竟然成了當代方仲永了？

反諷人性過後，《黑鏡》S5開始任性自嘲

連看三集故事，還是把不准《黑鏡》S5的脈。第一集《生死搏擊》（Striking Vipers），遊戲中發生親密關係的概念倒是很搶眼，可最後落點卻異常陳舊——「精神出軌算出軌嗎」、「開放式婚姻也挺好」？這難道不是上世紀80年代美國文藝片的主題？

按圖看《黑鏡》S5精彩劇照▼

+ 4 + 3 + 2

《碎片》（Smithereens）有《新世紀福爾摩斯》中的「莫娘」Andrew Scott的神演技支撐，但玄玄虛虛大半集，難道只是要告訴觀眾「開車不要看手機」，又或者講一個「永遠不要試圖跟一個商人談利益之外的事情」的警世良言？

《瑞秋，傑克和小艾希莉》（Rachel, Jack and Ashley Too）有「小天后」Miley Cyrus本色出演，本來還滿懷期待。可到最後「人設是魔鬼，偶像也要活出自我」、「只要有夢想，粉絲可以救偶像？」的主題也太下沉、太接地氣了吧，編劇Charlie Brooker真的是黔驢技窮了嗎？

+ 3 + 2

避免劇透，具體故事大家可以自行觀看。表達無深淺，但格局有大小；反諷不是目的，但叩問人心很要緊；光明並無不可，但故事要精彩。一個故事前面緊張氣氛渲染、人物關係鋪墊了將近一個小時，最終謎底卻是個不痛不癢的俗氣故事。仿佛在鞭炮齊鳴、眾人喝彩之後，點燃了火星，還未升到天空，半路便消失殆盡的煙火，讓人敗興而歸。

套路上似曾相識，劇情上故作高深。《黑鏡》曾經的清奇腦洞、接連反轉、縝密邏輯、深刻隱喻一一不在。回想8年前，《黑鏡》曾跳脫出現實世界的束縛，以未來世界的黑科技與觀眾碰面，螢幕、監視器、手機，記憶晶片、人工智慧、虛擬意識…給從未見過這些黑科技的人們以驚豔、獵奇、窺探等衝擊力。

而當你以為這是一個前所未有的新世界時，它卻讓你看到依舊複雜黑暗的人性、跨越不了的階級、加碼的人情與欲望的囚牢…讓你猛然從局外人跳進這場電影，發現剛剛嘲笑過的主人公竟有自己的影子，從而後頸發涼、冷汗直冒。最恐怖的是，你以為的荒誕未來，竟是現在進行時的縮影。

《國歌》、《白熊》、《一千五百萬點》…按圖看歷季《黑鏡》精彩劇照▼

+ 3 + 2

而《黑鏡》從不給你解謎，向來吝嗇光明。它將你困在「黑鏡」最終反照出的一束寒光裡，隨便伸手，觸到的全是不見底的深淵，一動不動，又只能看到自己瑟縮的身軀。比如第一季的《國歌》（The National Anthem）。被綁匪與輿論威脅的首相，並未因自己的備受侮辱救回公主。留下的只有民眾的冷漠旁觀，以及不願再親近自己的冷暴力妻子。

+ 5 + 4 + 3

比如第一季的《一千五百萬點》（15 Million Merits）。每日沉溺在黑科技生活中，面對虛擬世界的男主，對真實充滿渴望，對體制充滿憎恨。不惜以死相逼，試圖拯救女主，對抗這個被人操控的世界。最終，男主卻也有了自己的節目，不用再苦哈哈地踩單車賺點數了。

+ 6 + 5 + 4

比如第二季的《白熊》（White Bear）。一個對別人的死亡冷漠旁觀的女人，得到了「正義的懲罰」。懲罰的方法卻是被一遍遍地消除記憶，反復接受生命被威脅的恐懼、無數遊客的旁觀與冷漠的審視。故事結束了，她將進行新一輪的「正義宣判」。

《黑鏡》總保持着理智的客觀與極致的諷刺，向觀眾呈現了一個個被黑科技支配、利用、重構的人性故事。然而，《黑鏡》第五季終於在反諷完人性之後，也嘲弄了自己一回。

基因變革，讓《黑鏡》泯然美劇矣？

《黑鏡》S1、《黑鏡》S2以及《黑鏡：聖誕特別篇》（Black Mirror：White Christmas）都是百分之百的「英國基因」，其豆瓣評分分別為9.4、9.2、9.1。

其中《黑鏡：聖誕特別篇》更是以「所有人對你視而不見」、「一分鐘一千年」的詛咒，懲罰利用黑科技滿足自己窺探欲的男主。這一設定，以及接連不斷的反轉，讓觀眾窒息、驚歎。但也以《黑鏡：聖誕特別篇》為節點，《黑鏡》系列開始「美劇化」。身為主創編劇的Charlie Brooker加入Netflix陣營。《黑鏡》S3英美共同製作，直至《黑鏡》S4、《黑鏡》S5已經完全由Netflix注資。

《黑鏡》S5大牌雲集，Andrew Scott（《新世紀福爾摩斯》中的莫娘）、《復仇者聯盟4》中接任美國隊長的Anthony Mackie，以及小天后Miley Cyrus（《倫敦生活》劇照／IG＠mileycyrus／《美國隊長2》劇照）

《黑鏡》S5大牌雲集，Andrew Scott（《新世紀福爾摩斯》中的莫娘）、《復仇者聯盟4》中接任美國隊長的Anthony Mackie，以及小天后Miley Cyrus。於是觀眾熟悉的英式幽默、冷靜自持漸行漸遠，換來的是「個人英雄主義」、「自由最無價」等形式大於內容的荷李活式《黑鏡》S5。《瑞秋，傑克和小艾希莉》的性格設定與常見的姐妹關係矛盾，便看得人苦笑不得。

誠然，《黑鏡》系列曾引領了科幻劇情劇，將其送上了神壇，拓寬了普通科幻劇的視野。後來者可以模仿，引領者必然要創新並且試圖超越自己，它曾經玩過的梗、開拓的路在如今都成了深坑。而被《黑鏡》「寵壞」的觀眾，必然會對它提出更高的要求。因為我們也活在現實「黑鏡」的映照下，被口碑支配，被預期左右，在潛移默化中變得苛刻。

誠然，《黑鏡》系列曾引領了科幻劇情劇，將其送上了神壇，拓寬了普通科幻劇的視野。後來者可以模仿，引領者必然要創新並且試圖超越自己，它曾經玩過的梗、開拓的路在如今都成了深坑（《黑鏡》系列官方宣傳海報）

《黑鏡》系列對人性的挖掘、對現實的剖析、對哲學的思辨，或許在「英劇」的基因下，已經走到了極致。若想繼續「引領」，那麼加入美劇的溫情、娛樂性，是條可嘗試的道路，也未可知。但《黑鏡》S5無疑是一次令觀眾失望的成品。我們不着急，願意為新的一季等上幾年。你無法預測一個神劇的再次變革，將多麼驚豔——當然，你也永遠無法預測一個好的IP，讓自己崩壞的心有多決絕。

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