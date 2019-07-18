13歲大女Elly拍雜誌甚有名模風範　小S低調在旁指導：這張好漂亮

徐熙娣（小S）的13歲大女兒Elly（許曦文）早前登上台灣時尚雜誌封面，年紀輕輕就已經散發出一股專業氣場，論表情及甫士都媲美專業模特兒，令人驚艷。昨日（17日）Elly在Instagram公開拍攝當日的幕後花絮，原來小S一直在場監督，一邊化身導師教她在鏡頭前如何自然擺出名模姿態，一邊化身造型師幫她打理儀容，身兼兩職。

13歲的Elly早前登上台灣時尚雜誌封面。（Elly IG：@polarbearelly）

從影片中所見，帶住口罩的小S低調現身站在工作人員之中，從旁引導身穿黑色西裝的Elly，更為她打理造型，由頭到腳都相當費心，對女兒的表現展露出極高期望的一面。她看到Elly的照片後，更毫不吝嗇地極力大讚她：「這張很時髦，這張好漂亮喔，剛剛那張，拜託星星按下去！」從眼神都能透露出濃烈的母愛。

小S拍攝全程在旁耐心指導Elly。（Elly IG：@polarbearelly）

小S全程目不轉睛認真監督Elly拍攝。（Elly IG：@polarbearelly）

其實Elly已經不是第一次為雜誌拍攝，2年前只有11歲的Elly與兩個妹妹，以及媽媽小S齊齊登上雜誌封面，身為大家姐的她當時擺起甫士來已經有板有眼，兩年後Elly更能獨當一面自己登上雜誌封面，甚有名模架勢，果然深得小S的真傳！

2年前小S與三個女兒齊齊影雜誌，當時Elly（左一）還一臉稚氣。（Elly IG：@polarbearelly）

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