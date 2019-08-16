方力申極限挑戰12小時45公里環島游　保護「胳肋底」先係最大難題

早前方力申為環島游挑戰拍攝宣傳照。（大會圖片）

方力申除了是歌手、演員之外，更加是一名退役香港游泳代表隊隊員，此外，近年他也與拍檔開辦游泳學校，致力培育下一代。不說不知，原來他已為慈善機構「點滴是生命」連續擔任了多年宣傳大使。近日他亦宣佈為這個機構籌款，目標是450萬，幫助45萬以上居民獲得乾淨食水。他接受《香港01》訪問時說：「嚟緊11月5號我要做一個游水挑戰，要圍住香港島游一個圈，中間唔可以上水休息，無論係食嘢飲嘢都要踩住水，同埋唔可以着潛水衣或者膠衣令自己浮。」路程足足有45里長，差不多需時12小時才能完成，十分居挑戰性和意義。

方力申表示是次挑戰的籌款尚未達標：「我仲未碌身邊有錢嘅朋友嘅卡，人生入面我從未碌過佢哋卡㗎，今次係時間要碌下。」（葉志明攝）

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籌款有甚麼風險？他說：「游唔完啦，可能會抽筋，體力不繼，啲浪太大，或者打風。」需時12小時，三餐如何解決？「未諗吖，總之食啲畀到體能嘅嘢，又唔可以淨係食補充劑，又唔可以難消化。唔通食雞脾咩，應該唔得㗎啦。」有入就必有出，那麼大小便就怎樣處理呢，直接在海中解決？方力申笑言：「尿就會係囉，大就忍住囉，12個鐘就未必需要嘅。可能之前食多啲菜先，嗰個月或者嗰個禮拜清清佢先囉。」

方力申表示是次挑戰非常困難：「一生人亦只會做一次。」（葉志明攝）

他坦言，雖然這次挑戰充滿著難題，時間緊迫又需要訓練，還要「碌人情卡」籌款，不過最大的難題反而在他的「胳肋底」保養。他說：「我今次係上身唔着，其實最容易磨擦到嘅係胳肋底位置，游自由式挂手嗰啲位置就會容易刮損，但係喺水入面搽咩都好快甩㗎，所以可能要Keep住搽。有啲人提議我搽車房嗰啲，搽機械、引擎、零件嗰啲油係反而會Long Last啲。」會選擇用哪一款？「未吖，你睇我曬到咁都知我唔用防曬。我會有軍師，到時佢哋畀咩，我就搽㗎啦，怕咩。」會不會有鯊魚？「可能會有鯊魚㗎！所以大家真係要捐款啦，咁危險嘅嘢，攞條命去搏㗎喎。」