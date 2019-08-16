【臺灣文西Only You】美女Ruby除褸派福利　神秘身份不止大學講師

由羅家英、MIRROR成員呂爵安（Edan）主持的ViuTV旅遊節目《臺灣文西Only You》正於99台播出。在昨晚（15/8）的一集中，一邊識女仔、一邊走訪景點的兩位主持便邀請了台灣美女林欣樺（Ruby）擔任嘉賓導遊。除了遊覽文創勝地寶藏巖，Ruby更帶他們品嘗日式居酒屋的美食。

全集最好睇的一幕，一定是Ruby脫下牛仔外套的一刻：

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Ruby到情趣酒店教Edan英文生字。（ViuTV《臺灣文西Only You》花絮照）

雖然台灣出名美女多，但Ruby並非俯拾皆是的台灣美女，因為她有一個特殊身份──大學講師。在大學任教英文的她，之前便已經因為出眾身材、標緻樣貌獲封為「最正英文老師」。她更經常獲邀出席各大綜藝節目，包括《康熙來了》、《國光幫幫忙》等。

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不要以為Ruby的特殊身份只有一個，她更是台北後火車站大型化妝品店的太子女。不過她非常獨立，高中開始已自己搵錢自己使，連大學學費都是她辛辛苦苦靠教英文和影網拍的收入來支付。至於為何她的英語如此流利？這是因為國中三年級便開始到加拿大留學，練得一口好英語後才返回台灣，並入讀輔仁大學讀英文系。

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