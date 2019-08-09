【理想國】ViuTV劇吳綺莉虎媽喪子引共鳴　網民數父母Hurt爆說話

父母就算為子女好，激動下口出惡言總傷及對方。ViuTV新劇《理想國》推出單元式故事，早前播放第一集，由吳綺莉演虎媽，她與兒子為學習爭吵最終兒子跳樓，後寄情機械人惟被丈夫揭破她逃避現實，夫婦抱頭痛哭一幕，令不少爸媽觀眾甚有共鳴，有網民即時回憶小時候聽到的父母惡言，「你唔死都無用」、「大個去做雞」，句句錐心，提醒為人父母者引以為誡。

劇中吳綺莉為學習問題與兒子爭吵，逐格睇母子火爆爭拗至發生慘劇的情況！ ↓↓↓↓

+ 8 + 7 + 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

《理想國》被網民認為與BBC「神劇」《黑鏡》（Black Mirror）十分類近，同樣以單元形式播出，合共13集，以香港作背景訴說科技黑暗的一面，早前播放的第一集即引起網民熱烈轉載，這名為《苟延殘喘》的單元，由近年較少拍劇的吳綺莉飾演「求學就是求分數」的虎媽，她為學習問題與兒子爭吵，放假也要兒子做大量作業，抱怨稱想一死了之的兒子終受不了跳樓死亡，其丈夫為讓她捱過傷痛，購買外表與其兒子一樣的高科技機械人回家，沒料喪子的她沉迷下去拒接受現實。

劇中吳綺莉丈夫買來兒子基因改造機械人，圖為妻子渡過兒子死亡難關，沒料妻子因而沉迷其中。（《理想國》劇照）

最終丈夫受不了揭破妻子幻想，「你喺度苛延殘喘緊，個仔我都有份，佢走咗之後我無一日唔傷心」，但明言沒辦法把感情投射到機械人身上，但吳綺莉拒絕接受，一再高叫「佢唔係產品嚟㗎」，丈夫無奈稱這個愛學習不扭計的「乖兒子」，記憶及個性都是由他植入，吳綺莉後來崩潰問丈夫「你話畀我聽唔係我害死個仔㗎…」，夫婦倆抱頭痛哭，這幕喊戲令觀眾激讚，特別是不少爸媽級網民更指因而感觸落淚，十分心痛。

網民集合小時候聽過父母說的最傷害說話，最Hurt一句係...

+ 11 + 10 + 9

有不少父母用戶的討論區「親子王國」即時有人發帖，指要作自我警剔，問網民過去聽過父母說出最難聽的說話是什麼，她直指媽媽怒罵時衝口而出的「唔知做錯咩生咗你哋出嚟」，令其十分傷心，縱知道當時生活不易，但第一次聽到時整個人震一震，長大了學會駁嘴會反駁「我又無叫你生」，則換來一巴掌，她分享這事，希望提醒為人父母者真要忍下口。

網民心聲：「好多難聽嘅話都係一時火遮眼衝口而出，但講者無心聽者有意，真係會好hurt，尤其係親人，會有被刀割嘅感受！」

網民亦紛紛說出那不堪回首的記憶，「生舊叉燒好過生你」、「唔死都無用」、「大個去做雞」、「無鬼用」等等一時氣憤的說話，原來往往會成為刺向孩子心臟的利刃，傷害極大而且難以痊癒，有人指正因深受其害，故現時當爸媽了說話也特別謹慎，不想重蹈父母的覆轍把傷害帶給子女，並與各父母網民共勉。

成日亂鬧仔女好影響佢成長，專家教點同孩子溝通先啱！ ↓↓↓↓