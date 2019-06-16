【倚天屠龍記】祝緒丹走紅全靠佢？　楊冪旗下女星幾乎都係流量王

楊冪捧人絕對有一手，迪麗熱巴就是好例子。（楊冪微博圖片）

無綫熱播內地劇《倚天屠龍記》捧紅飾演周芷若的祝緒丹，令她紅遍大江南北成為不少人心中的「女神」，不過她有今時今日的成就應該歸功於她的老闆楊冪。手握好資源的楊冪，其實除了捧紅祝緒丹之外，還有27歲的迪麗熱巴同28歲的黃夢瑩，不禁令人覺得她的能力係冇捧唔起的人。但原來有一位她真的捧極都捧唔起，她就是維吾爾族的美女代斯。

過去只要楊冪有份主演的劇集，她都一定安排好旗下的藝人一同參演。就好比在2017年她推出的玄幻劇《三生三世十里桃花》紅遍亞洲，連帶飾演白鳳九的迪麗熱巴﹑玄女的祝緒丹﹑素錦的黃夢瑩廣為人知，使她們的知名度節節上升。其實當中還有飾演胭脂的代斯，可是她的關注度沒有其他人來得高。

迪麗熱巴因為白鳳九一角大紅。（迪麗熱巴微博圖片）

+ 2

身為楊冪旗下「四大美人」，最紅非迪麗熱巴莫屬，自白鳳九一角令大家睇見她的美同好演技後就火速紅遍大江南北。繼而推出的劇集清一色都做女主角，就好似《秦時麗人明月心》﹑《烈火如歌》﹑《一千零一夜》到已拍畢的《三生三世十里桃花》姐妹篇《三生三世枕上書》，至今她的人氣完全唔輸老闆楊冪，更多次登上人氣﹑美女等排名榜的十大位置。而她的高人氣更使她是四美中唯一一位建立個人工作室的藝人。

祝緒丹因為周芷若走紅大江南北。（《倚天屠龍記微博圖片）

+ 2

而人氣排次位的就是憑周芷若走紅的祝緒丹。事實上在她還未簽楊冪的時候就已經出道，可是知名度一直徘徊在低下層，但自出演《三生三世十里桃花》的玄女一角之後，知名度立即上升幾級，皆因她飾演的玄女是一位自恃貌美便為所欲為而不顧後果的任性少女。從一個天真無邪的清純小白兔，逐漸變成心機好深的蛇蠍美人，演得令人牙癢癢。因此角色多變令大家睇到她的發揮，造就她的人氣。

而之後她在參演的劇集中大多擔任配角或女主角，就在今年《倚天屠龍記》中出演廣為人知的峨嵋派掌門周芷若，再次令大家睇見她的出色演技，知名度又提升幾級，直逼迪麗熱巴。來年她更有三部劇在手，仍然做女主角，可見資源滿滿，想唔紅都難。

黃夢瑩今年先開始擔任女主角。（微博圖片）

第三美同樣地靠《三生三世十里桃花》而走紅的黃夢瑩，畢業於北京電影學院的她一出道就簽給楊冪，而楊冪不停培養她安排在自家劇擔任要角。《三生三世十里桃花》中她飾演素錦，在雍容華貴的外表下隠藏心機，將「狠女人」的特色演得淋漓盡致，使她在該劇播出期間更吸了20萬粉絲，觀眾十分喜愛。

到後來接拍的四部劇集中（《夜市人生》﹑《御姐歸來》﹑《楚喬傳》﹑《醉玲瓏》）她仍未是女主角，直到今年開始她終於坐上女主角寶座，出演《逆流而上的你》，飾演的高蜜大受歡迎，令她人氣又再次上升。

代斯捧極都捧唔起呀！（代斯微博圖片）

+ 3 + 2

而四美中最後一美就是代斯，雖然在《三生三世十里桃花》中飾演的胭脂未能紅一波，但楊冪始終無放棄她，繼續安排她出演流量劇，就好似《通天狄仁傑》﹑《烈火如歌》。而《烈火如歌》在在迪麗熱巴同周渝民的加持下亦都紅極一時，但亦始終捧唔起代斯。今年楊冪更直接推她上女主角寶座，在《趁我們還年輕》中孖住師姐黃夢瑩出演，又在網劇《反恐特戰隊之天狼》中任女一，兩部劇相繼播出她的人氣仍然帶唔上，真係百思不得其解。

畢業於中央戲劇學院表演系的代斯演技不算差，而且同迪麗熱巴一樣均是屬维吾爾族，五官深邃擁有大眼睛、高鼻子是美人級別，讀書時因外貌出眾已經被認可是校花級人物，更有素顏女神之稱。不少網友都指她的外貌不比迪麗熱巴差，甚至於她的美比迪麗熱巴還要耐看。

據知代斯同迪麗熱巴本身就是好姐妹，而她亦是迪麗熱巴引薦給楊幂的，當時有一傳聞指楊幂簽代斯就是要捧她取代迪麗熱巴。在楊冪旗下三年捧極都唔紅，或者只有一個原因就是冇觀眾緣，希望代斯再接再厲加油喇！