賴冠霖微博斥粉絲接機惹混亂　不滿被人踩甩鞋：機場不是追星地方

韓國限定男團Wanna One的前成員、台灣藝人賴冠霖昨日（16日）現身機場，人氣高企的他自然引來不少粉絲接機，險些將機場圍得水洩不通，混亂中賴冠霖被踩甩左腳球鞋，樣子狼狽。

韓國限定男團Wanna One的前成員、台灣藝人賴冠霖昨日（16日）現身機場，人氣高企的他自然引來不少粉絲接機，險些將機場圍得水洩不通，混亂中賴冠霖被踩甩左腳球鞋，樣子狼狽。（微博圖片）

當晚賴冠霖即於微博發長文洩憤，呼籲粉絲不要接機，火爆反問：「如果今天踩傷我的左腳，明天沒法如期參與工作的話，請問誰來負責？」指其左腳踝舊患剛因拍攝復發，若再踩傷他的左腳，就影響他的工作。他又說：「從來都不覺得機場是可以追星的地方，各大機場是公用空間，不是我的私人場所」、「將心比心，大家都是人，我不是超人」、「大家都是文明人，應該懂得」。部份網民到留言區力撐賴冠霖，「各位理智追星，不然藝人壓力很大」、「愛是克制，給彼此一點距離」、「注意安全，大家相互體諒」等。不過亦有網友認為言詞過激，似鬧人而非勸人。

當晚賴冠霖即於微博發長文洩憤，呼籲粉絲不要接機，火爆反問：「如果今天踩傷我的左腳，明天沒法如期參與工作的話，請問誰來負責？」（微博圖片）

賴冠霖微博全文：

「從來都沒有去呼籲大家接機 從來都不覺得機場是可以追星的地方 各大機場是公用空間 不是我的私人場所 當然發完這篇文章後 一定還是會有人來 你們也擁有人生自由 我懂。那請問今天是我的鞋 下次是誰的腳 下次又是誰的哪個身體部位呢？今天其實非常的危險我的左腳踝有以前初中練球的舊傷 昨天拍攝的時候舊傷復發 今天被踩掉的正是我的左腳球鞋 如果今天踩傷我的左腳 明天沒法如期參與工作的話 請問誰來負責？將心比心 大家都是人 我不是超人。還有很多話想說 但是我打住了 大家都是文明人 應該懂得」