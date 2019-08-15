賴冠霖微博撐警得罪港台韓粉絲　後援會變大型脫飯現場燒相剪海報

昨天（14日）《人民日報》在微博發起「我支持香港警察，你們可以打我了」的撐警活動，多位在韓國出道的中國籍韓星，包括EXO張藝興Lay、f(x)宋茜Victoria和I.O.I出身的周潔瓊等都有參與。而Wanna One出身、生於台灣的賴冠霖亦有轉發貼文，引來港台韓粉絲的不滿，不少粉絲相繼割席，再於網上分享，變成大型脫飯現場。

昨天賴冠霖轉發微博後，支持與反對的聲音可說是非常兩極，不少港台韓粉絲批評台灣籍的賴冠霖，為何突然自稱護旗手又撐香港警察。而內地的粉絲則十分支持他勇於表態，大讚賴冠霖是明辨是非的大好青年。賴冠霖撐警風波鬧出後，不少香港後援會包括「賴冠霖香港首站」和「賴冠霖X柳善皓香港首站」等，先後宣布由即日起關站。而IG上亦湧現大量免費送出賴冠霖相關周邊產品及專輯的帖子，更有部分較激進的粉絲上傳燒相或將海報剪掉的影片，實行與偶像割席。

賴冠霖在微博轉發《人民日報》的撐警帖子，惹來港台韓粉絲不滿。（微博/@賴冠霖_Edward）

有粉絲更火燒賴冠霖的照片！（IG/@rubbish_kilx_lkl）

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韓國網民留言撐「脫韓」：喜歡中國就改成中國國籍！

而一眾國產韓星撐警的消息傳到韓國後，在韓國網絡上也引起不少討論。有網民講到一眾藝人始終出身中國，理解他們有支持的理由，可是對於台灣出身的賴冠霖及香港出身的Jackson也挺身支持卻表示無解及失望。有韓國網民更留言提及1989年六四事件：「如果喜歡壓迫你們出生成長地的中國，那就更換成中國國籍，去30年前進行民主示威時，市民為了躲避槍擊而逃亡卻被坦克碾壓的那個地方吧。」暫時港台韓粉絲都為偶像的表態而感到失望，甚至希望他們離開韓國，只集中在內地的演藝活動。

連韓國網民也表示不理解賴冠霖的行為，未知會否影響他在韓國的發展呢？（Twitter/@LAI_KUANLIN_twt）

按圖睇韓國網民點講：