【機場集會】「我也支持香港警察」登微博熱搜　內地藝人爭相轉發

每逢中國發生甚麼社會大事，由關心地震天災到政治話題，一眾內地藝人都會紛紛轉發由官方媒體發出的微博，從而表達自己與國家一致的立場。繼早前由《人民日報》發起的「#我是護旗手」活動引起大批藝人參與轉發後，今日（14日）又有一個「#我也支持香港警察」的話題將整個微博洗版。

8月13日晚上約11時50分，另一名持有內地護照的男子被示威者圍堵並用索帶綁手，並在他身上找到有「我愛警察」藍色T恤，後來證實該男子是《環球時報》記者。（余俊亮攝）

香港反修訂《逃犯條例》風波持續，警民關係再一次因為日前警方「喬裝」成示威群眾急速惡化，引起巨大爭議。大批市民昨日（13日）到香港國際機場舉行「警察還眼」集會，聲討日前被警方以布袋彈擊中眼睛導致眼球爆裂的少女以及指責警方執法使用過分武力。晚上一名《環球時報》的內地記者付國豪被發現涉嫌拍攝示威者的大頭照，當場被示威者質問身份後拔腿就跑，示威者後來追上並將他捆綁雙手，更在他身上找到早前疑似在街頭斬傷途人的組織身上的藍色「我愛警察」T恤，懷疑他與斬人事件有關連。

（微博：@人民日報）

付國豪在上救護車前高呼「我支持香港警察，你們可以打我了」這句說話引起社會各界熱議，更加釀成兩地網民熱烈罵戰的導火線。大批內地藝人爭相轉發內地官方媒體《人民日報》的微博：「我支持香港警察，你們可以打我了」，更怒斥這是香港的恥辱（What a shame for Hong Kong），聲討這位內地同胞在香港受到的遭遇。

（微博：@Versace范思哲官方微博）

（微博：@楊冪）

（微博：@劉雯）

（微博：@劉雯）

鑑於曾經有藝人因沒有表態或轉發而受到質疑，所以這個轉發活動引起大批藝人熱烈參與，除了包括早前宣布與「侵犯或模糊中國領土主權」品牌Versace、Coach、Swarovski及Samsung分別解約的楊冪、劉雯、江疏影、以及張藝興之外，多位在香港甚有知名度的內地藝人如楊洋、吳謹言、秦嵐、張雨綺、白百何、鹿晗、吳亦凡、韓庚、宋茜、張嘉倪、劉詩詩、TFBOYS王俊凱、王源及易烊千璽、高圓圓、范冰冰弟弟范丞丞等都有一一表態轉發。

（微博：@吳謹言）

（微博：@吳謹言）

（微博：@秦嵐）

（微博：@秦嵐）

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另外，多位主力在內地發展的香港藝人暫時還未有參與今次的轉發活動，不過曾經代表香港參加內地選秀節目《青春有你》的丁飛俊和赴韓參加《Produce 101》的As One前隊員Shin（吳思佳）則有熱烈支持。兩位土生土長的香港人暫時主力在內地發展，在兩地的嚴重撕裂是無懼表態。丁飛俊在Instagram寫到：「何時起連支持警察都是錯了，香港生病了，真的為家人擔心。」 Shin在微博直斥示威者是一群垃圾，更公然回應負評，表示：「沒在怕的。」

（丁飛俊IG：@tingfc._.live）

（丁飛俊IG：tingfc._.live）

（微博：@吳思佳Shin）

（微博：@吳思佳Shin）

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