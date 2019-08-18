尹鈞相讚好金義聖撐港IG惹內地粉絲不滿　字幕組拒翻譯主演作品

香港的《逃犯條例》風波亦引起不少韓國人關注，早前《W-兩個世界》金義聖、《巴黎戀人》金諪恩（又譯：金晶恩）都有在IG上表態，為香港發聲但卻惹來內地網民的不滿。而曾讚好金義聖撐港IG的《先熱情地打掃吧》尹鈞相即使已經道歉，但仍未能平息內地粉絲的不滿，「鳳凰天使韓劇社」亦表示會停止為尹鈞相正出演的節目翻譯，對他作出另類封殺。

資深演員金義聖於本月15日，第三度在個人IG為香港發聲，而與他份屬好友的男演員尹鈞相則讚好照片。尹鈞相讚好後，惹來內地粉絲的不滿，要求韓方道歉及進行解釋。雖然即日尹鈞相已取消有關讚好，並通過公司及個人IG為事件道歉，但始終未有平息到內地粉絲的惱火。而由尹鈞相內地粉絲運作的「尹鈞相吧官博」同一時間也割席，在微博發文宣布無限期關閉，並再次重申堅持維護一個中國的原則。

尹鈞相因讚好金義聖撐港的IG，而引來內地粉絲的不滿。（IG/@lunatheboy）

可是道歉未有平息內地粉絲的惱火，「尹鈞相吧官博」宣布無限期關閉。（微博/@尹鈞相吧官博）

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除此之外，內地最大的韓國節目字幕製作組「鳳凰天使韓劇社」也在微博發聲明，表示得悉「尹鈞相吧官博」退出合作後，在尹鈞相及其公司未有明確表態前，制作組成員也一致要求停止制作尹鈞相相關的所有節目，變相另類封殺。而尹鈞相正在出演的OCN韓劇《臨時制先生》（Mr.臨時老師），暫時播到第10集，但亦已決定不再更新。「鳳凰天使韓劇社」最後更強調，雖對粉絲觀眾感到抱歉，但他們有自己的立場，表示「國家面前無偶像」。

尹鈞相出演的《臨時制先生》正熱播，「鳳凰天使韓劇社」已宣布即時停止翻譯工作。（FB/@OCN.TV）