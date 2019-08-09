NCT Lucas黃旭熙香港土生土長　微博表態做護旗手獲內地網民大讚

早前「港人韓星」Jackson王嘉爾在微博轉發，由《人民日報》發起的「#五星紅旗有14億護旗手#」的活動，在香港引起爭議。其中更有部分網民提議，GOT7月底來港開演唱會時舉行「接機」活動。而於韓國以NCT一員，出道未夠2年的另一港人韓星Lucas黃旭熙，原來亦有轉發同一活動，引來網民的討論。

在香港土生土長的Lucas，去年2月以首位SM娛樂香港韓星的身份出道，並於今年1月初，連同部分NCT隊友以威神V（WayV）的組合，正式開展中國演藝活動。黃旭熙一出道可說是備受重用，近日更成為內地人氣節目《奔跑吧3》的主持之一，上位快外人氣也非常高。對於近日香港引起一連串「反修例」的爭議，香港網民對於香港藝人的表態也非常敏感。5日，連登討論區上都有討論Lucas至今仍未發表過立場的帖文。

王嘉爾Jackson微博做護旗手惹不滿 網民發起月底向GOT7「接機」

早前Jackson在微博轉發護旗手活動，惹來香港網民不滿。（IG/@jacksonwang852g7）

原來Lucas也同樣有轉發護旗手的帖文。（微博/@威神V_黄旭熙_LUCAS）

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可是本月6日，Lucas就在微博上轉發護旗手的活動，讓香港網民大叫失望，更有人笑開帖的網民是「燈神」。比起Jackson被批評，幸好Lucas的表態未有被放大，更有大量內地粉絲留言支持黃旭熙，表示要一同護旗。不過亦有粉絲講到，Lucas出道初期都多次以「中國香港人」介紹自己，亦曾在內地一直播中說過「回家」等的說話，加上Lucas正集中在中國活動上，對偶像的表態並不意外。

Lucas出道未夠二年，已迅速上位！（微博/@威神V_黄旭熙_LUCAS）