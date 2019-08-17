台灣醫生總結「亞洲眼鼻整容範本TOP3」　香港男星女星各一人上榜

「愛美之心，人皆有之」，時下不少人為了變美而選擇整容，除了遠赴韓國，也有不少人前往台灣。日前，台灣綜藝節目《女人我最大》請來醫美界醫生蘇宗柏，為大家揭秘醫美秘密，更分享最受歡迎的五官整容範本。

節目中，首先分享的是女生版「最HOT眼睛範本TOP3」，第三名是「台灣第一名模」林志玲。蘇醫生表示，志玲姐姐在整個亞洲是很多人心目中的範本，在醫學界看來，她眼睛的特徴是「對稱」，然後五官給人的第一印象是端正，在角度同尺寸方面都很標準，雙眼不會太開，也不會太密，鼻子的高度也恰到好處，是黃金比例。

志玲姐姐是女性整容範本中唯一一位台灣人。（視頻截圖）

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隨著時代的發展，愛美不再是女人的天性，很多男性也紛紛加入美妝行業，貪靚程度分分鐘超過女性，所以蘇醫生還總結了男生版「最HOT眼睛範本TOP3」。

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除了眼睛最受歡迎的範本，節目還分享了男、女版「最HOT鼻子範本TOP3」。

第三名：全智賢。蘇醫生說，全智賢的鼻子是天生的，並未經過後期加工，他續指到：「鼻子在整容學上，認為你的注視目標，就是在中心點，所以鼻子的好壞真的很重要，大家會一眼就看到。」而人類在注視的時候，是在鼻子與眼睛的周邊，所以如果這兩個位置整得好的話，便成功了一大半。

韓國女星全智賢是不少人心目中的女神，自從結婚之後，她在工作方面減產，鮮有公開露面。（視頻截圖）

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而在男生版中，排第三位的是金城武。有嘉賓講到，他的鼻子雖然自然，但感覺有些過大，不過鼻頭有肉，是財運的象徵。

金城武眼睛範本排第一位，但鼻子卻排第三。（視頻截圖）

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在女版眼、鼻整容範本方面，每個範本的女星都有所不同，而男版則比較單一，黃曉明與金城武都分別上榜兩次，看來兩位男星的眼睛與鼻子在亞洲非常受歡迎。

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