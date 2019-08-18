【逃犯條例】阮民安剖白公開發聲因由　原來與初入娛圈經歷有關

反對《逃犯條例》修訂的風波仍然持續，一向支持「反修例」、而且很關心事態發展的E-Kids成員阮民安（Tommy）亦毫不避諱地表達自己的意見。日前Tommy接受了YouTube頻道《無料案內所》的訪問，分享了自己對近日事件的一些看法。

當被問到是什麼驅使他勇敢發聲，Tommy就說是因為過去自己在娛樂圈的親身經歷與現在香港社會的情況頗為相像。2002年，E-Kids出道時網絡並不盛行，所以要依賴電視、電台等媒介去生存：「我當年在圈中見證着這些不公平的事，在TVB或者電台，如果想和他們建立好關係，就要擦鞋、站在他們那邊、說他們想聽的話，他們才會給你一個位置。」他指由於他們沒有隨波逐流，所以出道時挺受歡迎的E-Kids，成為了這個制度下犧牲品。

Tommy說自己在2014年雨傘革命時已經有出來幫忙。（YouTube／@無料案內所影片截圖）

Tommy回想起過去，認為當年的啞忍某程度上是助紂為虐，使事態越發難以收拾：「香港樂壇那麼死，不就是因為在這個制度下，大家都沒有發聲？大家都順從這個玩法不去改變，就變到今時今日全部都是由TVB捧出來的歌手，又或是它想你看到的資訊。」而娛樂圈亦正正是現今社會的縮影：「我們的事業問題相對來說是比較小的，但將問題放大一千倍、一萬倍，不就正正是現在香港面臨的問題嗎？大陸要你表態支持，你不表態就是搞事！」

因為自己當年親身經歷過，亦不想下一代再逆來順受，所以在雞蛋和高牆前，Tommy無論如何都會站在雞蛋這一邊。（YouTube／@無料案內所影片截圖）

8月3日，旺角遊行當天，有電視台拍攝到一名疑似E-Kids成員Tommy的男子身處旺角，及後他承認在電視出現的是本人，但就聲稱自己不是去集會，只是行街路過：「我在旺角出現也很正常，我們是MK-Pop嘛，覺得在旺角就很想去；我第一次回來開Show都是在麥花臣，怎可以可不去走走？」

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談到最不想下一代失去的東西，Tommy不假思索就說是廣東話：「不想下一代不會說廣東話，這是我很生氣、也很擔心的。當很多教材都變成普通話的時候，我很不想看到孩子有天放學回來會和我說普通話，那就糟糕了！然後原本要學習的香港歷史、香港文化都沒有了，這是我最擔心的；但這件事可能在十年後、廿年後就會發生，而且一點也不足為奇，所以這一次香港人真的不可以輸！」