許家傑入行10年首次舉辦粉絲見面會　慶祝36歲生日林淑敏驚喜現身

許家傑（Jack）在處境劇《愛回家之開心速遞》中飾演的「送水輝」，角色大受歡迎，劇中與大小姐（林淑敏飾）發展成為一對後，令不少觀眾大為喜歡。

8月16日是「送水輝」許家傑36歲正日生日，昨晚（17/8）他的粉絲為偶像舉行生日會幫他慶祝，Jack坦言今年生日對他來說別具意義：「今年大家好有心幫我搞生日會，真係好開心！其實今年係我入行10周年日子，今次小小聚會亦係我咁多年來嘅第一次搞粉絲聚會，所以別具意義。」

Jack不經不覺已經入行10周年，首次舉辦Fan Meeting並慶祝36歲生日。

Jack平常與粉絲的交流只局限於在一些宣傳活動上，今次真正可以近距離聊天，感覺特別溫暖，「我逐一答佢哋嘅問題，亦聽好多大家對《愛‧回家》嘅意見，最搞笑係同佢哋一齊去重演《愛‧回家》嘅劇情，玩得好開心！」

一班粉絲幫Jack慶祝生日，而《愛‧回家之開心速遞》幾位演員，包括林淑敏、阮政峰、鄭世豪和陳偉琪都有出席撐場。

壽星仔安排大小姐出現：冇諗過佢叫咁多藝人朋友嚟！

當天Jack的好拍檔「大小姐」林淑敏神秘現身，令一眾粉絲都非常驚訝，大小姐更帶同劇拍檔鄭世豪、陳偉琪和阮政峰一起到賀。「細龍生」世豪和「細龍太」陳偉琪捧住蛋糕出場，世豪主動向Jack獻吻，相當有趣的一幕。Jack笑言：「其實係我安排淑敏嚟嘅，原本想畀班粉絲一個驚喜，但冇諗過佢叫晒咁多藝人朋友一齊嚟，我真係超級驚喜，有種受寵若驚嘅感覺，多謝大家都好錫我，我希望將來可以繼續努力，無論《愛‧回家》或者其他劇都拍出更好嘅作品，亦想生命影響生命，向粉絲發放正能量。」