王嘉爾Jackson拍《Do姐有問題3》鄭裕玲勁興奮：我想生個咁嘅仔！

韓國男團GOT7香港成員Jackson王嘉爾曾多次表明，從小喜歡看TVB，所以希望有機會客串TVB電視劇，上月末，Jackson參與Do姐鄭裕玲和農夫主持的遊戲節目《Do姐有問題3》，總算是得償所願。當時Do姐在Instagram表明：「佢真係好受歡迎！各位都愛佢！節目好歡樂、溫馨同搞笑！一定要睇呀！」昨晚（19/8）播出王嘉爾擔任嘉賓的《Do姐有問題3》，平日公正專業的Do姐竟處處偏幫Jackson，難怪C君不禁慨嘆：「我哋喺度諗緊呢集佢有冇人工，你話佢有咩資格收人工呢？」

《Do姐有問題3》今集遨請王嘉爾Jackson（左三）擔任嘉賓。（《Do姐有問題3》畫面）

Do姐一向疼錫王嘉爾，在節目中還揚言：「若果我生仔，我希望生個咁嘅仔！」（《Do姐有問題3》畫面）

今集《Do姐有問題3》邀請Jackson王嘉爾、Bob林盛斌、黃淑蔓和馮允謙玩遊戲，開場Do姐已經難掩Jackson任嘉賓的喜悅：「我今晚就化身做小粉絲，今晚有個靚仔，佢唔單止靚仔，又係叻仔，又係孝順仔，若果我生仔，我希望生個咁嘅仔！」玩遊戲時，Do姐多次給王嘉爾提示，協助Jackson答對問題，而王嘉爾猜不到答案時，索性在答案板寫上「我愛Do姐」，氹得Do姐非常歡喜，直言要留為紀念，還豪送分數予王嘉爾和隊友Bob。看見Jackson獲Do姐偏幫，分數更高的黃淑蔓、馮允謙和農夫多次戲稱：「我哋畀曬啲分你哋好過啦！」

王嘉爾唔識答問題嗰陣，直接寫上「我愛Do姐」，一樣有分加！（《Do姐有問題3》畫面）

王嘉爾唔換衫趕入無綫錄影《Do姐有問題3》 有嘉賓同佢有淵源？

睇下Do姐點偏幫Jackson啦！

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最終，Jackson與Bob成功贏得超過一萬元獎金，之後王嘉爾在寫有「我愛Do姐」的答案板上簽名，更直言Do姐公平公正，氹得Do姐非常高興。

見到Do姐咁偏心，C君不禁慨嘆：「我哋喺度諗緊呢集佢有冇人工，你話佢有咩資格收人工呢？」（《Do姐有問題3》畫面）

Do姐錄影節目當日大讚王嘉爾人見人愛，不知道各位又是否認同呢？（IG/@do_do_cheng）

錄完節目嘅對話仲精彩！