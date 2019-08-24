【全裸監督劇評】走過老婆派帽、坐監的男人最痛！AV大帝奮鬥之路

Netflix日本網劇《全裸監督》（The Naked Director）近日引發了極大的話題。改編自本橋信宏的傳記小說，以日本的色情文化當作主題，從書本到影視產業，原本是英文雜誌業務的村西透，在被老婆背叛之後，看上了色情產業這塊大餅，運用他高超的說話技巧漸漸地獨大，甚至連製作鹹書的老闆都搵上門想與他合作… 我得說，《全裸監督》應該是近期煲過的劇當中最有衝擊性的作品了！即使不想承認，但當你在自己房間當中看着螢幕、左手同時情不自禁的有所動作時，你也成為了色情產業當中的其中一個貢獻者——這產業如同吃飯一樣，每人都需要、每人都想要！所以你怎麼能不想了解你現在所看的這些影像，是如何開始的？

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人類的慾望是進步的原動力，這句話不只能用在科學上，就連色情產業也能用這句話應驗。當你睇厭了不會動的圖片時，漸漸隨著科技發達，有了錄像功能的出現，整個產業也轉移到影像的模式。從男女是保護好自身用演的、到「真槍實彈」上陣，從單純的性愛到「有劇情的性愛」，一切都是隨着人類慾望慢慢進步，就連打格仔與無碼同時也是基於想看更多的慾望導致。（能夠看無碼誰想睇打格仔？）

《全裸監督》呈現了色情產業的進化，反映人類真實的慾望——就像現在的AV，也不只有一對一的性愛，多人性愛或是其他的性愛，比的是創意，女優要正身材要好，劇情多變不落俗套，正是人類的慾望成就了這個產業。

人類的慾望是進步的原動力，這句話不只能用在科學上，就連色情產業也能用這句話應驗（unsplash@shotbylana）

劇情從村西透講起，他的人生非常精彩，當然戲劇本身必須取捨他最有戲劇性的地方加以改編。他從被老婆背叛，到成功封膜書猛開分店，但因為內容太過猥褻被警察抓，等到他出來時已經是影像時代了。他順勢成立了一間工作室開啟拍片人生，但不斷被他的對手也就是波賽頓企劃的社長打壓，而村西透還是執意想要做他的東西，到夏威夷拍片被抓，求償370年，但公司的同事最終籌到錢將他救出來，並持續他的色情事業，最終打敗了波賽頓企劃，成為當年最炙手可熱的「AV大帝」。

這種傳記類型的作品，最需要看的就是角色如何在既有框架之下做出改變。劇中的兩位主角村西透與黑木香二人，都有著非常極端的背景，你可以看到村西透在一開始當業務的傻樣，但經過被騙以及老婆出軌這些足以影響他性格的事件，他轉變成另外一個人，一腳踏入色情世界當中。

你能看到他業務底出身的技能運用在許多劇情之中，甚至連在拍AV的過程裡也能活用。村西透真是一個非常有趣的角色，而黑木香則是在一個非常要求的家庭環境當中成長，但同時她對於兩性之間的微妙關係有非常濃厚的興趣，可以從她的畫作當中看到許多想法，而這樣極端的她就將拍AV視為一種自由，她喜歡沈浸在性愛之中，並且喜歡村西透導演的引導，她在劇中同時也代表女性對自己身體自主權的證明，就連「格啦底毛」與性愛都是她認為女性追求自我的一種方式，有何不可？

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這套劇最迷人的地方是飾演村西透的山田孝之，他在性愛戲或是擔任導演時的演技實在太引人入勝，我完全被他的表演所吸引了。那種沒由來的自信，與開拍時展現情色一面，他將兩者都掌握得太好了。如果《全裸監督》的成功有一半是因為題材，那另外一半山田孝之一定也佔了大多數的比例，因為他真的太棒了！劇中中有許多裸露戲與性愛戲，女性上半身大多數都是沒穿衣服的，所以尺度部分算是很大，但同時也展現出想拍攝這種題材的勇氣，但以結果論來說，《全裸監督》已經確定會有第二季的出現，引發的迴響的確有一定的程度。

如果《全裸監督》的成功有一半是因為題材，那另外一半山田孝之一定也佔了大多數的比例。（Netflix《全裸監督》預告片）

《全裸監督》真的是一部很有意思的劇，內容大膽且改編傳記部分表現相當不錯，同時也看到當時日本歷史的演進，對於色情業的進化也清楚的在影集裡出現。期待第二季還能替觀眾們帶來什麼衝擊性的劇情，也期待「AV大帝」村西透還會帶來什麼更有意思的衝擊！

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