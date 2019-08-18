【全裸監督】色情場面只係包裝 　一文睇晒打格仔背後的三大訊息

由Netflix製作、山田孝之主演的日劇《全裸監督》最近於網上熱播，故事是講述有「色情宗師」之稱的村西透在日本AV業界崛起的故事。劇集啟播至今不足兩星期，成績叫好叫座，除了在IMDb奪得8.3的高分之外，其爛番茄指數更高達98%，暫時仍然保持0負評的佳績。其實劇集最吸引觀眾收看的因數，莫過於是以道德禁忌的日本AV業界內幕作為主題，而且劇中有大量性愛場面，以男性觀眾角度而言，抱著獵奇心態點擊收看絕對是合情合理。不過，「色情」只不過是《全裸監督》的包裝，埋藏在這些馬賽克背後的思想，才是《全裸監督》的重中之重。

＃本文內容含少量劇透

如果只想看「色情」，何不直接看成人電影？（《全裸監督》劇照）

1980年代的日本社會現實－色情業的崛起

《全裸監督》的故事初期（約於1980年），講述由山田孝之飾演的村西透因為親眼見證太太在家中出軌而激發起投身色情行業的決心。其實在1980年代初期，日本經濟急速發展，在人均收入高企的情況下，當時的色情產業亦相應急速發展，透過《全裸監督》的故事中，反映出當時日本男士對色情的渴求，除了助村西透起家的「封膜書」大行其道之外，還有講述了一種徘徊法律邊緣的「不穿內褲咖啡廳」（ノーパン喫茶店），當時在日本亦非常流行。其後村西透再從「封膜書」的世界轉投AV界，再揭示了當時AV拍攝的虛假，例如村西透喜歡用吹氣娃娃來形容AV的女主角去揶揄她們表情生硬，更挑戰法律底線要求AV男女主角拍攝時「真槍實彈」去提升真實感，就當時日本AV界而言是一個革命性的衝擊。

「不穿內褲咖啡廳」的情景：

村西透認為當時貼膠紙的AV文化會影響影片質素：

村西透－反面英雄形象

《全裸監督》的主人翁村西透，與傳統的所謂「男主角」形象背道而馳，但這樣依然能夠吸引觀眾喜愛，原因是他的人生被描寫得夠貼地。由一開始一個業績超差的英語教材推銷員，經過學習成為Top Sales，再經歷公司資金被偷致無糧出、太太在家中出軌、繼而向銀行借鉅額投機在色情事業、再轉戰AV界打響「AV呈現的就是人」的名號、為成名高薪挖角、收買警察、地下交易、抗捕、入獄，但他仍然能在當時的日本名成利就，成為一代「色情宗師」。而劇集中亦無刻意將「真實」扭曲並加以歌頌，反而將村西透的「醜陋」經歷，完完整整放到觀眾眼前。

村西透賣「封膜書」發大達，紙醉金迷。（劇照）

不剃腋毛 女性主義崛起

《全裸監督》劇集一開始就已經借黑木香（森田望智飾）的一番言論來標榜尊重女性自主，她說：「我的主題是愛，而愛就是對自然的包容，因此不剃腋毛也是我的主張之一。」而據歷史所描述，日本在二次大戰時期有一個「慰安婦」制度，這個政策將女性的地位降至極點；而色情產物，一般亦被視為「男性專用」的洩慾工具。不過在《全裸監督》中，村西透拍攝的第一部AV中，女主角最後將男主角殺死，其後在黑木香以「性慾主自」的態度將女優的職業地位大大提高，彰顯著AV女優不再只是男性的洩慾工具和地位低微的象徵。

黑木香主張「女性自主」。（劇照）