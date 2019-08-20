Red Velvet新碟造型疑抄美國品牌　設計師狠批SM：把作品據為己有

儘管暑假即將步入尾聲，K-pop組合仍然密鑼緊鼓準備推出新作。今日（20/8）下午，韓國女團Red Velvet的第七張迷你專輯《The ReVe Festival' Day 2》正式面世，Red Velvet所屬公司SM娛樂近日發布Irene、Seulgi、Wendy、Joy、Yeri的預告照，並在在香港時間19日晚上11點公布主打歌《Umpah Umpah》MV。不過，美國品牌Paris 99在Instagram質疑預告照和MV的服裝抄襲設計概念，要求SM娛樂公開道歉。

Red Velvet今日推出第七張迷你專輯《The ReVe Festival' Day 2》。（Facebook/Red Velvet）

Paris 99在IG Story對比旗下服裝和Red Velvet的衣服，兩者設計元素均包括格子連身裙、波浪吊帶、邊縫、露腰和露背。Paris 99諷刺SM娛樂從品牌得到「莫大的『啟發』」（heavy “inspiration”），並稱「雖然我很樂意參與設計，但由此至終沒有SM娛樂的人曾與我們聯絡合作……我深深受到傷害，大集團可以扶助小設計師，卻這樣將我們辛勞作品和品牌據為己有。」

Paris 99發文質疑SM娛樂盜用其品牌設計概念，要求SM娛樂公開交代。（IG/@paris99）

Paris 99將自己設計同Red Velvet服裝做對比，大家睇下似唔似？

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有ReVeluv（Red Velvet粉絲）擔心Red Velvet成員受今次抄襲風波牽連，因而向Paris 99方面反映Red Velvet應該與服裝設計無關。今次抄襲風波在韓國被當地傳媒報道，Paris 99感謝一眾粉絲伸出援手，又希望SM娛樂能交代事件。截稿前，SM娛樂仍未回應事件。

事件被韓國傳媒報道，Paris 99感謝粉絲伸出援手之餘，又稱Red Velvet與是次設計無關。（IG/@paris99）

SM娛樂仍未回應Red Velvet服裝抄襲爭議。（Facebook/Red Velvet）

睇下Red Velvet嘅預告照啦！