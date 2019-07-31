Red Velvet Irene剪空氣瀏海美貌大爆發　粉絲留言：我戀愛了

韓國人氣女團Red Velvet昨天（30日）在香港出席活動後，已隨即啟程返回韓國。抵達韓國後，隊長Irene在官方IG公開兩段影片，當中剪了空氣瀏海的她立即在網上引起討論，不少粉絲激讚Irene的新造型，留言大叫「我戀愛了～」

Irene在IG上傳的兩段影片，以「瀏海」做題，吸引了大眾的視線。熟悉Red Velvet的粉絲都知道，對比其他成員Irene向來較少公開自拍照，所以兩條新影片立即在粉絲間瘋傳。其中一條影片中，Irene對着鏡頭擺出撒嬌的可愛表情，被粉絲形容為「美貌大爆發」。另外亦有粉絲留言表示，見到Irene就如遇見初戀一樣，大叫「我戀愛了～」。

Irene昨天公開空氣瀏海造型的影片，迅速在網上引起討論。（IG/@redvelvet.smtown截圖）

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有眼利的粉絲發現，Irene早在27日出發來港時已以空氣瀏海造型示人，所以相信影片是在香港拍攝。而其實Irene已不是首次剪短瀏海，可是每次改變髮型，也會在粉絲間造成轟動。Red Velvet昨天在港透露正準備《The ReVe Festival》系列的第二張專輯《Day 2》，未知是次Irene會否以空氣瀏海的造型回歸呢？

Irene之前也曾剪空氣瀏海，可是每次瀏海示人都會造成轟動！（MK SPORTS）

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