網友惡評旗下藝人猥褻　于正嬲豬反擊：辱罵我家藝人都是我敵人

內地金牌監製于正出晒名捧人（明星）了得，旗下藝人幾乎因為他監製的劇集而紅遍兩岸三地，就好似吳謹言﹑許凱﹑楊蓉等。近日，事關旗下藝人接二連三地遭網友惡罵，搞到于正忍無可忍在微博發火向網友反擊，表明只要辱罵他旗下藝人的人都是他敵人，一切的辱罵他從來未驚過，同時表明不會因為網友怒罵而改變他對使用藝人的想法，事件在網上引起熱議。

于正冇有怕在網上同網友開戰。（于正微博圖片）

最近他旗下藝人許凱同白鹿主演的新劇《烈火軍校》播出，沒想到網上曝光了一段劇集幕後花絮，其中白鹿就在片場上用手不斷掐許凱的屁股，搞到白鹿不斷被狂鬧又指她非常猥褻，網友留言：「女的行為確實不好」﹑「這是性騷擾」…替男方感到可憐。

沒想到事件愈罵愈激烈，于正就忍不住發聲表示比較激進狂鬧的粉絲是「黑粉」，無有怕地指鬧白鹿的網友是腦殘粉：「你們聽好了，要鬧你們繼續鬧，不會妨礙我們一家人關係好，自即日起他們會有更多的CP，更多的合作，我會讓你們這群黑子滿意的。」

網友狂鬧白鹿摸男方屁股行為非常差勁。（微博圖片）

另外，早前網傳吳謹言將同聶遠拍《幸福還會來敲門》，有吳謹言的粉絲就以角色人物的設定﹑劇情「太狗血」為理由抵制，責罵其公司為什麼要為她接這種有可能毀前程的劇種，替她感到不值。事關該劇主要內容是圍繞男主角被戴綠帽而引起的一連串故事，講述男主角黃自立（聶遠飾）明知小孩不是自己親生，但他覺得既然出生了就繼續撫養照顧，同時自己又遭人陷害被工作單位革職。不過他並沒有自暴自棄，最後更因為命運的安排遇到做警察的女主角方言（吳謹言飾），二人從冤家到互產情愫，最後一家三口過著幸福快樂的生活。

吳謹言確定接《幸福還會來敲門》。（微博圖片）

當大家猜測吳謹言是否參演的時候，該劇日前已經正式宣布吳謹言果真是會出演，是次她將是同聶遠第三次合作。面對廣大吳謹言粉絲極力反對，于正一於少理繼續做自己，表明粉絲如此的做法是不會左右他的想法的：「接什麼戲，做什麼宣傳，跟誰搭檔，我和經紀人自有主意，不會因為你們而改變，所以不要把我想得跟那些把粉絲當神的公司一樣。」指出有人別有用心挑唆年輕粉絲。而他在回應粉絲留言問題時，亦表明強硬立場，指出任何人破壞他們公司或藝人之間的和諧，絕對不放過這一些人：「不要再跟我要公平，掛誰不掛誰，只要造口業的，都是我的敵人，我要你們好看。」看得出他非常嬲嬲豬。

于正好嬲嬲豬啊！（于正微博圖片）