網友齊齊抵制吳謹言新劇　老闆于正嬲豬回應：省省吧

去年一部清裝劇《延禧攻略》捧紅吳謹言同聶遠，使他們在觀眾眼中就是「最佳CP」組合。二人繼合作完《延禧攻略》﹑《皓鑭傳》之後，近日傳出他們將第三度合作拍攝時裝劇《幸福一定來敲門》，沒料到劇集還未得到證實同官宣，粉絲們就以人物設定﹑劇情「太狗血」為理由抵制，順道責罵吳謹言的公司為什麼要為她接這種有可能毀前程的劇種，替她感到不值。

《延禧攻略》捧紅了吳謹言同聶遠。（《延禧攻略》微博圖片）

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眼見事態愈來愈嚴重，吳謹言的老闆于正就即刻跳出來說話，在微博發貼文責罵「攪屎棍」特別多，非常不明白為什麼人紅都會被唱衰，非常討厭這一種行為，不過他無畏無懼，因為在這個娛樂圈中他已經歷太多了。

事實上，網傳《幸福一定來敲門》的內容主要圍繞男主角被戴綠帽而引起的一連串故事。雖然男主角黃自立明知小孩不是自己親生，但他覺得既然出生了就繼續撫養照顧，同時自己又遭人陷害被工作單位革職。不過他並沒有自暴自棄，最後更因為命運的安排遇到做警察的女主角方梅，二人從冤家到互產情愫，最後一家三口過著幸福快樂的生活。

粉絲鬧于正為何要替吳謹言接拍這一種狗血劇。（于正微博圖片）

廣大粉絲就因為如此，認為人物角色設定不佳﹑劇情非常不合理，這部劇會破壞吳謹言的形象，強烈反對她接拍，更質問她的老闆于正：「吳謹言做錯了甚麼？你們（公司）要給她接這種毀前程的劇？」而于正眼見反對聲音如此大，亦忍無可忍發聲，直言有人眼紅吳謹言而作出挑撥粉絲的行為：「人紅都要被黑。為甚麼？因為眼紅，因為搶資源，各種挑撥離間，希望攪亂你的心思，破壞你的計劃。粉絲年幼，容易被挑唆，但我們是成年人，不會因為任何原因改變我們要去的方向，所以省省吧，但是有點心疼被人利用的粉絲們，攪屎棍雖多，但「愛」可以克服一切。」他還強調自己無畏無懼，會繼續拍着自己想拍的戲，做着自己想做的事。