TVB視帝視后疑隔7年再合作　齊拍于正內地新劇拱照吳謹言

去年內地一部清裝宮鬥劇《延禧攻略》紅遍大江南北，使該劇的監製于正名聲大增，亦令觀眾再次對他製作的影視作品刮目相看。亦因為劇集使「令后CP」（秦嵐﹑吳謹言）受歡迎，不少電視友都期待她們可以二次合作。

沒想到電視友這個願望竟然成真，于正早前就透過微博悉出消息，將打造民初劇《傳家》，找來她們二人合作飾演一對姐妹，劇集將在今年開機拍攝。除了她們之外，最近更盛傳香港的視帝黎耀祥以及視后米雪加盟該劇，還有張嘉倪﹑洪堯﹑劉松仁等，豪華的演員陣容令大家嘩然四起。

「令后CP」（秦嵐﹑吳謹言）將會二度合作新劇《傳家》。（《延禧攻略》微博圖片）

早前于正透過微博表示：「沒有娘娘的皓鑭終成遺憾，默默等咱們《傳家》再聚！馬上演姐妹了，敬請期待原班人馬出演的《傳家》。」​證實該劇的確會開拍。據指《傳家》一劇原本是預料去年拍攝的，可是因為演員檔期的問題，最終廷後到今年拍攝。而剛好今日有粉絲關心吳謹言的去向，詢問對方接下來會推出那些作品，而于正就非常大方回答：「就是去串一個現代劇，60天，然後進組頂級陣容的年度大戲《傳家》。」

于正證實《傳家》會拍攝。（于正微博截圖）

吳謹言會進組拍攝。（于正微博圖片）

據他所指該劇是頂級陣容，難免令大家更相信有黎耀祥﹑米雪等人加盟。事實上，黎耀祥同米雪自2012年合作拍攝《大太監》之後，他們就沒有合作過，假若這個傳聞屬實，他們就是相隔7年再合作，兩大好戲之人鬥戲的確是非常吸引的。而根據不同角度的分析，這個傳聞的可能性都好高，皆因于正近年非常喜歡同香港藝人合作，而且在劇中都擔當重要角色，就好似佘詩曼繼《延禧攻略》之後，再度合作拍攝《鬢邊不是海棠紅》，而且剛好該劇米雪都參演一角，不禁令人覺得他們再度合作的可能性極大。

另外，因為于正長期同無綫保有密切良好的合作關係，近年由他製作的內地劇大多都被無綫購入，安排在黃金時間於無綫免費台播出，就好似《延禧攻略》﹑《皓鑭傳》﹑還有他的新作《馴夫記之大唐女兒行》。按照這個路線推測由佘詩曼主演的《鬢邊不是海棠紅》亦好大機會將在無綫播出。而《傳家》更不用多說，有隔7年未合作的視帝視后，又有「令后CP」話題性的確會好高。

黎耀祥﹑米雪自《大太監》之後就無再合作過。（微博圖片）

就這件傳聞《香港01》就向黎耀祥求證，原來只是一場誤會：「完全無呢回事。我不識他之前亦無同他合作，不過知道他是誰。（想不想同他合作？）我的立場無所謂，有機會當然可以。」既然網上會有這則傳聞，即代表好多網友想睇更多黎耀祥的新作，問到何時再推出作品，黎耀祥就講道：「慢慢來不用急，在留意挑選好的劇本，貴精不貴多。」目前他集中在綜藝﹑登台活動上，今年有一部電視劇《殺手》應該會在台慶月播出。

久違在香港未拍劇的黎耀祥同米雪，近年的確已將重心轉移內地，黎耀祥去年首拍內地劇《鳳弈》叫好叫座，而米雪自2010年開始幾乎每年都會拍一部內地劇，就好似《金釵諜影》﹑《鳳凰牡丹》…目前有兩部內地劇還未播出添。

據指《傳家》主要是講述三姐妹因不同個性而遭遇不同命運的故事。從原本家族之間爾虞我詐關係，到日本人佔領上海開始，她們因為連翻受創陷入風雨之中，最終決定一致對外實現父親實業興國的願望，而團結一致度過這個艱困時刻。該劇總共有40集，製作周期預計24個月，今年將會開機拍攝。

好戲之人合作的確吸睛。（微博圖片）

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