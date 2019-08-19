【她她她的少女時代】田蕊妮愛貓如命　IG發表10字鏟屎官宣言

無綫電視劇《十二傳說》即將迎來大結局，今日（19日）將由新劇《她她她的少女時代》，講述一名離婚中女重拾夢想的故事。劇中將出現多張熟悉的面孔，如田蕊妮、羅天宇、曹永廉等。劇中不少演員不但演技精湛，同時更是充滿愛心的寵主。

田蕊妮

田蕊妮出名愛貓，與丈夫杜汶澤共同飼養了一隻金吉拉貓Momo。（Instagram@tinyuilee）

田蕊妮是《她》劇的主角，角色名稱為方迎風。出名愛貓的她，與丈夫杜汶澤共同飼養了一隻金吉拉貓Momo。二人的貓奴之路始於2013年7月，自此便經常在社交平台分享與愛貓的合照。

去年，Momo因不慎吞下健身帶的膠粒，需要進行手術取出異物。留醫期間，獸醫意外發現Momo患有先天性心臟病，自此要服食相關藥物，現時情況穩定。阿田經常在Instagram向Momo示愛，不但以「我家話事人」稱呼她，更發表愛貓宣言：「愛你直至宇宙毀滅為止」。

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羅天宇

愛心爆棚的羅天宇養有多隻寵物。（Instagram@lawjoey）

羅天宇在劇中雖非主角，但與方迎風（田蕊妮飾）有感情線。Joey身為新晉小生，不但外型帥氣，更愛心爆棚。他家中養有兩狗兩貓，包括松鼠狗BiBi、鬆獅犬「豬豬」、布偶貓Artemis及英國短毛貓Luna。

當中松鼠狗BiBi不幸於今年5月去世，Joey亦有於其Instagram發文悼念，懷念陪伴自己多年的愛犬。

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曹永廉

曹永廉在劇中飾演張智強，為方迎風（田蕊妮飾）丈夫。他曾在公開訪問中透露，他多年前曾飼養兩隻狗狗，分別為西施狗「雞髀」和混種北京狗「豬扒」。後來，「雞髀」因誤咬傷曹永廉兒子，嚇得他怛然失色。雖然不少朋友均建議他送走狗狗，但他因希望年邁的兩隻狗狗能安享晚年，因此堅持飼養狗狗們。

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