【她她她的少女時代】主題曲勁入腦！　十年歌手夢終於有機會上位

《她她她的少女時代》於今日正式首播，兩大主角田蕊妮和李思捷跟觀眾有一段時間沒有見面，而他們早已於《天天天晴》和《Only You 只有您》合作，相信一定再有新的火花帶給觀眾，絕對值得期待！

如果要斷定《她她她的少女時代》是否一套好劇，在第一集便下定論實在太快，不過有一件事可以肯定，就是《她她她的少女時代》的主題曲《少女時代》十分動聽，而且該名歌手更是入行十年後第一隻單飛主題曲。

《她她她的少女時代》劇照。劇中李國麟飾演田蕊妮父親。（資料圖片）

相信大家都會聽過他的名字，他叫周志康，跟已離巢的哥哥周志文是兄弟，在2009年一同參加《超級巨聲》而入行，至今已經第十個年頭。對於自己終於有第一首單飛歌，阿康在接受《香港01》訪問時表示相當期待，並說：「等咗十年，對Fans有個交代，有首歌唱吓。近年我乜都做，拍劇、唱樂節目主持、綜藝、飲食節目，我係絕對冇放棄唱歌，當係一個演藝事業去做，好多前輩都係三線發展。」

周志康於《超級巨聲》入行。(資料圖片)

在TVB十年，阿康接觸過不少範圍，期間不少人都問過他：「究竟你最想做啲咩、驚唔驚兩頭唔到岸？」他認為在娛樂圈要生存下去，宗旨就是什麼都要做！他對於機會是來者不拒，不希望由自己主張自己要行哪條路，應該是別人給什麼機會你。他說：「當年，我係冇諗住入行，貿貿然去參加歌唱比賽，當然都係我朋友推我出去，當時我成績好差，廿幾強就出局，神推鬼㧬吓入咗公司。之後得到唔少機會，慢慢喺呢個大染缸唔經唔覺都十年，十年其實都係標杆性嘅一年，但係睇到好多前輩唔係話十年就畀到張成績單你，我哋呢行有啲人就話鬥長命，你唔知幾時OK，但係呢十年我儲到好多人脈同好朋友，十年有首歌唱都幾好呀。」

周志康今年29歲。(IG@周志康)

雖然終於迎來自己的代表作，不過阿康並沒有因此而驕傲，更懂得的是感恩：他說：「掉返轉頭話，如果呢首歌喺我啱啱出道就有，或者我嘅經練未夠我去應付呢首歌，或者我會覺得好輕易，而家我有呢首歌係非常之感恩。當錄完呢首歌，我同監製一齊聽，我企喺佢後面我係唔敢出聲，我驚我會喊，好多歌手演員對自己要求都特別高，我自己聽完都覺得幾好呀，咁係有一種感動。」

周志康經常同翟威廉開happy live玩音樂。(IG@周志康)

由09年《超級巨聲》到2019年，他不是以「歌手」生存在娛樂圈，更多是「藝人」，不禁令人懷問，究竟是不是當初做歌手那團火已經熄滅了？並不，阿康形容自己是一團「慢火」，團火一直在，不過並不猛火，「加上我音樂造詣唔係好勁，唔可以成日創作，亦都冇簽唱片公司去支援自己。」他說。

每一個明星都想走紅，阿康當然也想，甚至曾經試過，他表示：「其實我覺得紅係好短暫，當年我哋參加《超級巨星》，節目一出街，嗰時我哋真係幾紅，係人都識，例如我哋成班出去玩都會俾人圍住影相，我都經歷過嗰種甘甜，都開心嘅。但係而家嘅我呢，我係幾鍾意生活上一般同屋企人食飯，久唔久有人認得你，嗰種親切感我更加鍾意。如果要好紅，哈哈，要畀啲時間我，如果真係成真，我都會搭地鐵。」

今次仲可以同兩位美女合作。(IG@周志康)

林宣妤就喺其中一位靚女。（IG@林宣妤）