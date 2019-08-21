【中餐廳3】網友學黃曉明霸道總裁上身　「明學」登熱搜第一

現年41歲的黃曉明，近來在美食真人騷節目《中餐廳3》中擔任店長一職，其言行舉止被指過度霸道，不時自把自為不聽取他人意見，因此遭到廣大網友吐嘈，懷疑他患有「中年王子病」，更一度登上熱搜首位。

正正因為話題度高，因此有不少網友就惡搞黃曉明學他講節目中一連串霸道說話，因此被稱為「明學」。近日黃曉明對於大家學他說話一事作出回應，他表示大家開心就可以，心態非常好。

黃曉明因為說話霸道，被封有「中年王子病」。（微博圖片）

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事關在節目中黃曉明過於太獨裁，每每在大家討論的過程中，他都不聽取他人意見，而是自把自為認為如何就如何，只要按照他的指令行事就可以，說話態度非常霸道，唔講還以為他拍緊霸道總裁的戲份添。節目中他爆出許多霸道金句就好似：「我不要你覺得，我要我覺得。」﹑「你覺得不管用的，我覺得管用好嗎」﹑「聽我的好不好，一個人說的算，這個事情不需要討論」﹑「今天你必須要告訴我，要備甚麼，甚麼時候備完備多少」…非常霸道網友更睇唔過眼，懷疑他患上「中年王子病」。

黃曉明在節目中的金句令網友聽到狂吐嘈。（微博圖片）

網友學黃曉明講說話。（微博截圖）

事後「中年王子病」一事愈傳愈開，廣大網友更嘲諷他學他講話，幾乎個個都霸道總裁上身非常好笑。對此黃曉明在接受內地媒體訪問時就講到不介意，皆因自己職業是藝人，理應娛樂大家：「沒關係，娛樂嘛。我們做的就是娛樂行業，大家要覺得開心玩一玩挺好的。我好多朋友還轉給我類似的段子，然後我就哈哈哈，我說對大家開心就好。」心態非常好。