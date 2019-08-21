宋慧喬素顏現身法國旅行　粉絲：看起來和十幾年前沒有變化

韓國演員宋慧喬7月22日與宋仲基完成離婚手續，正式回復單身，宋慧喬接受雜誌《Hong Kong Tatler》訪問，亦稱下半年會以休息為主，至於何時復出就順其自然，不過外界仍好奇宋慧喬的動向。近日，有內地網民揭露宋慧喬與朋友7月中赴法國旅行，令內地和韓國影迷紛紛起哄。

宋慧喬與宋仲基7月22日完成離婚手續，正式回復單身。（IG/@kyo1122）

宋慧喬7月赴摩洛哥出席品牌活動，之後前往法國旅行。（IG/@sjk_n_shk_fc）

內地網民「meitianaitiantian」本月19日分享法國旅行偶遇宋慧喬的照片，並說：「法國旅遊中偶遇宋慧喬!!喬妹素顏也好好好美啊~~~~~~」又附有「法國南部」、「戛納（即康城）」、「7月某一天」等標籤。照片中，宋慧喬身穿露肩間條裙和帽子，不施脂粉，與友人暢遊康城市集。內地網友紛紛留言稱：「仙女喬啊」、「看起來和十幾年前沒有變化」、「喬妹素顏也好美」等等，甚至有人認為宋慧喬外貌與《浪漫滿屋》時期相差無幾。

內地網民「meitianaitiantian」本月19日分享法國旅行偶遇宋慧喬的照片，大讚宋慧喬素顏仍然漂亮。（微博/@meitianaitiantian）

宋慧喬旅行素顏照

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該名網民於7月19日前往法國，雖然未有言明偶遇宋慧喬的日期，但也能推斷宋慧喬到摩洛哥出席品牌活動，接近完成離婚手續的日子赴法國旅行。粉絲除了盛讚宋慧喬外貌，亦稱偶像「自由自在感覺很不錯」。

內地網友紛紛留言稱：「仙女喬啊」、「看起來和十幾年前沒有變化」、「喬妹素顏也好美」等等，亦有網民指宋慧喬「自由自在感覺很不錯」。（微博/@meitianaitiantian）

回顧2004年《浪漫滿屋》時的宋慧喬，各位又有否覺得她的外貌沒有分別？（《浪漫滿屋》畫面）

回顧宋慧喬15年前《浪漫滿屋》時期相片！