宋慧喬被韓媒老屈「公主病」？　同行翻譯嬲到出面澄清

宋慧喬和宋仲基自離婚後，一直受到不少惡言相待，甚至有報道更單方面指向宋慧喬的「公主病」是離婚的最大關鍵。對於網上的謠言及惡意批評，宋慧喬方昨天（25日）表示已委任律師，將以強硬法律手段應對事件。

最近宋慧喬到摩納哥出席珠寶活動時，就再慘被韓國傳媒老屈「公主病」，更要當時的同行翻譯出面，為宋慧喬大平反！當時宋慧喬被問到，希望在甚麼場合戴上活動中展示的皇冠頭飾，她就用英文回答：「希望在生日的時候戴上，因為會有像公主的感覺。」可是韓國傳媒竟「黑化」她的回答，只報道一部份內容，令讀者覺得宋慧喬有「公主病」的錯覺。

宋慧喬最近到摩納哥出席活動，卻慘被韓國傳媒老屈「公主病」。（W KOREA）

除此之外，宋慧喬當時也有被問到未來工作計劃，她就回答：「作品都不是刻意求來的，而是自然而然，如命運一般來到我身邊的。」於是就有韓國傳媒把「命運」和離婚一事相提並論，指宋慧喬只把婚姻當成命運的安排。報道令宋慧喬備受輿論，就連同行的翻譯也要公開批評傳媒。翻譯講到宋慧喬只在訪問中提及工作，卻慘被傳媒與婚姻掛鉤。活動中宋慧喬亦有提及，私下喜歡朴素的打扮亦沒有連帶報道，質疑傳媒的做法直接影響到讀者的想法。

面對傳媒過份的行為，同行翻譯出面為宋慧喬平反。（IG/@kyo1122）