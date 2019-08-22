李凱馨19歲已經在內地走紅　原名俞凱馨的她改姓原來有段故

內地演藝圈人才輩出，不少新人年紀輕輕已經有一定的知名度，就好像現年只有19歲的小女孩李凱馨，16歲便因一套微電影《老唱片》而走紅，而她正正是名導許鞍華點名，要求她出任這套微電影的女主角一席。之後，順勢被內地的影視公司看中，正式出道在內地發展。

李凱馨今年只有19歲。（IG@李凱馨）

李凱馨原名叫俞凱馨，於台灣出生，姓俞是因為她是新加坡藝人俞宏榮與的台灣主持人權怡鳳的女兒，不過父母於她年少時離異，她便跟媽媽到新加坡發展，因為她媽媽權怡鳳已經到了新加坡發展。

唔止做戲，李凱馨音樂都有造詣。（IG@李凱馨）

而她改姓李也是有原因的，她的媽媽在新加坡有一位摯友，叫李榮達，是新加坡著名美發機構Monsoon的老闆，包括微整形診所，還有涉及娛樂圈，開辦藝人經紀公司。而李榮達對李凱馨就是那種「看著她大」的叔輩，在李凱馨14歲生日的那天，她主動跪拜李榮達，認他做「乾爹」，並將自己的姓由俞改為李。李凱馨正正由李榮達的建議下，參加蘋果公司的廣告試鏡，即微電影《老唱片》，被許鞍華看中，亦因此得了一個「蘋果女孩」的稱號。

當年李凱馨上契的情形。（網上圖片）

2016年開始，李凱馨開始劇接劇無停手，雖然多是網絡劇，但人氣已經漸漸形成。在2017年，她有機會與天王黎明拍攝電視劇《莫語者》，不過劇集至今仍未播放。雖然她拍劇的時間很多，但亦不忘於歌唱事業發展，2018年初推出一隻同名的迷你專輯《李凱馨》，正式成為雙棲藝人，事業多方面發展。

李凱馨仲熱愛打籃球。（IG@李凱馨）

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樣子清純甜美係佢嘅賣點。（IG@李凱馨）