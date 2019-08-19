【收視滯後報告】《開心速遞》頂唔住！　收視跌至一年半前水平

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是8月5日08月11日。在上一份報告中提及到，因最近一連串的示威行動於周末時時發生，所以翡翠台在星期六、日晚上的收視大幅下跌，今個星期依然一樣，星期六九點半時段的《我的寵物夏日反斗嘉年華》只得7.3點，十點半的《3日2夜》只有九點，而星期日十點半的《荷蘭好玩》亦只有8.6點收視。

星期六日收視下跌似乎已經習以為常，不過TVB不為此擔心，事關示威行動間接令無綫新聞台直播收視上升，收視點數只是由一個台轉到另一個台，依然屬於TVB。

大批示威者於8月10號晚上近8時於彌敦道路面設置路障，彌敦道往旺角方向的行車線一度被佔據。（羅國輝攝）

要令TVB擔心的是，在這份報告中的三線劇集，沒有一套收視能夠超過24點。《包青天再起風雲》和《十二傳說》持續低迷，分別只有22.1點和23點，更令TVB著急的是，依然成為鎮台之寶的《愛•回家之開心速遞》，最近一年收視一直保持高水平，起碼都有25點以上，但今次報告竟然跌至23.8點，破下近一年半的最低紀錄。

翻查數據，對上一次《愛•回家之開心速遞》一星期平均收視低過23.8點，已經要數到2018年1月1日至1月5日，當時的收視是23.5點，距今已經超過年半！

《愛·回家之開心速遞》一劇中出現不少經典場面。（IG圖片 / jackhero5）

《愛•回家之開心速遞》的突然崩盤，實在令人摸不著頭腦，先找出下跌的原因，首先要認清劇集的成功之處。第一，劇集的劇本貼地有趣有共鳴是這部處境劇的最大優點，而在編劇監製人手沒有換人下，兼且劇情依然沿著本來的方針走，看來並不是這方面的問題。第二，劇集最令人引以為豪的，是創造了不少經典CP，不過這些CP有離開劇組，有被拆散，最明顯的問題是無以為繼，沒有新CP變相沒有新火花，觀眾缺乏新鮮感，沿有的舊CP組合可能叫座力不夠以前。

送水輝同大小姐當然係經典CP。(網上圖片)

即睇劇中有邊幾對經典CP：