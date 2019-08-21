吳彥祖被質疑是「港獨」　微博澄清：從來沒有支持過分裂香港

香港近月因為修訂逃犯條例引起大批市民不滿，引發連串的反修例行動，包括集會、遊行和示威等，更有不少藝人在網上抒發感受以及各自表態。近年主力在荷里活發展的吳彥祖（Daniel），當年在香港出道，拍過不少港產片，但日前突然有內地網民指他支持香港分裂，標籤他為「港獨」。Daniel今日（21日）在微博開腔回應，表示自己從來沒有支持過分裂香港。

Daniel主演了三季AMC劇集《Into the Badlands（荒原）》。（吳彥祖IG：@thatdanielwu）

Daniel在微博分別以英文、簡體中文及繁體中文發文，回應近日網民質疑他支持香港分裂的消息，表示自己剛剛放完假，發現網上流傳他支持香港分裂的不實謠言，因此他決定澄清：「這些言論完全偏離事實！雖然我不是香港人，我對香港有深厚的感情。在此，我必需鄭重聲明：我從來沒有支持過分裂香港，這是一個非常不設實際、不合邏輯及站不住腳的想法。在任何情況之下，我也不會支持任何分裂香港的行為！」他更表示如有任何個人或媒體繼續轉載和報導以上偏離事實的說法，將會是對他本人嚴重的誹謗，他會採取適當的法律行動。

吳彥祖今日（21日）在微博以中英文發聲明，澄清從來沒有支持過分裂香港。（吳彥祖微博截圖）

不過對於Daniel的聲明，網民似乎依然「唔收貨」，質疑他「由始至終都沒有表明香港是中國的，並且反對把香港從中國分裂出去，你只是說不支持分裂香港而已」，但亦有粉絲力撐偶像「人家是美裔，不支持分裂香港已經是三觀很正的立場啦」、「吳彥祖是土生土長美國人，要愛也是愛美國啊...人家表態不支持香港分裂，作為一個老外算是比較中肯之言了」。

Daniel今年4月曾返港，與《特警新人類》的拍檔謝霆鋒、馮德倫及李璨琛擔任金像獎頒獎嘉賓。（IG@thatdanielwu）