【金像獎2019】《特警新人類》20年後重聚　謝霆鋒吳彥祖扮甩底

香港影壇盛事《第38屆香港電影金像獎頒獎典禮》今日（14日）舉行，當頒發「最佳視覺效果」和「最佳音響效果」時，大會突發請來了1999年上映的《特警新人類》4位主演謝霆鋒、馮德倫、李燦森和吳彥祖，不過一開始只有馮德倫和李燦森出場，他們更指謝霆鋒和吳彥祖唔得閒，今日而得他們兩人到場！

馮德倫和李燦森笑說謝霆鋒和吳彥祖不會來現場。（影片截圖）

馮德倫和李燦森笑指雖然謝霆鋒和吳彥祖未有空來到現場，不過就為了觀眾悉心準備了畫面連線，吳彥祖先說：「大家好！唔好意思，因為今日係我囡囡幼稚園畢業所以嚟唔到現場。」而謝霆鋒則說：「我宜家滑緊雪啊！」但突然畫風一轉，謝霆鋒和吳彥祖的背景畫面變成綠幕，兩人隨即換衫走到台前，給觀眾一個驚喜！

吳彥祖話自己要陪囡囡，霆鋒就要去滑雪。（影片截圖）

最終「最佳視覺效果」由韓國人李仁浩和姜泰均負責的《紅海行動》奪得，姜泰均表示：「現在很慌張，完全沒有想過，而且對手十分強勁，好開心，多謝大家！另一位負責人李仁浩現正在墨西哥拍戲，而且這套戲有很多不同部門出力，我只是作為代表上來領獎而已，未來想繼續為香港電影出一分力，謝謝！」

《特警新人類》4子時隔20年再次重聚一起。（影片截圖）

另外「最佳音響效果」同樣由《紅海行動》奪得，不過當需要讀出得獎者的名字時，台上4子明顯有所推托，最後謝霆鋒忍不住笑說：「你係咪玩我啊？最難讀個個就俾我。由Nopawat Likitwong和Sarunyu Nurnsai負責的《紅海行動》奪得！」而兩人上台後，講出準備好的廣東話：「多謝老闆古天樂！」場面十分搞笑！

謝霆鋒笑說「係咪玩佢」！（影片截圖）

+ 7 + 6 + 5