【3日2夜】羅天宇大讚前度湯洛雯11個優點　鍾意食嘢最深得佢心

羅天宇和湯洛雯（靚湯）這對昔日情侶在旅遊節目《三日兩夜》中，在挪威的旅程裏表現自然，而且二人甚有默契，既有娛樂性，亦令觀眾看得開心，自然流露的互動大受好評只餘，更令觀眾不禁大呼：「你們是不是偷偷復合了！」可見二人的確好好感情，沒有因為昔日戀情而增加距離感。

靚湯叫天宇為她力證自己不是好煩的女人。（湯洛雯IG：@roxannetong）

SeeSeeTVB日前上載了一條寫住「同女人去旅行唔難，只係好煩」的惡搞影片，將靚湯「欺負」天宇的罪證羅列出來，為像天宇一樣備受女朋友壓迫的男士發聲，引起不少觀眾的共鳴。靚湯昨晚（29日）在Instagram上轉發片段，並標示羅天宇寫道：「唔公平！你出嚟講句公道說話！」前女友一聲令下，羅天宇馬上蒲頭為靚湯美言幾句，更大數她11個優點：「靚湯要我解釋，我當然非常樂意啦！佢人品好、善良、有愛心、孝順、有耐性、低調、溫柔、專一、弱質纖纖、從來唔發脾氣，最重要係好鍾意食M記！」

天宇聽到靚湯的要求，當然有求必應，更毫不吝嗇一口氣羅列對方11個優點。（羅天宇IG：@lawjoey）

靚湯取笑天宇講真話講得像說謊一樣，不過看得出靚湯非常受落。（湯洛雯IG：@roxannetong）

數年前由網絡作家張晨撰寫的《男人一生，只為尋覓一個肯同自己挨麥記嘅女人》潮文在香港引起廣受關注，因此肯與男友食快餐就彷彿變成不少港男心目中理想女友的必要條件，然而天宇更刻意強調靚湯最大的優點是喜歡食M記（麥記），似乎靚湯在他心目中依然是完美女友的最佳人選，亦難以不令人懷疑，二人依然對對方餘情未了。

蔡思貝留言稱二人的外套好夾！（湯洛雯IG：@roxannetong）

張景淳留言覺得鬥嘴的靚湯和羅天宇很可愛。（羅天宇IG：@lawjoey）

在節目播出之後，天宇和靚湯被不少粉絲及網民力撐登對，希望這對昔日情侶能翻撻成功，就連蔡思貝和張景淳都表示極力支持！靚湯在Instagram上載的一張與羅天宇的兄弟情（Bromance）照片中，好姊妹蔡思貝留言直指二人好襯，更加上一個心心符號：「好合襯的外套！（matching jackets！）」另外，張景淳在羅天宇在Instagram上載與靚湯的合照中，標示靚湯並留言道：「這兩個人好可愛（so cute these 2）」，可見天宇和靚湯依然被不少圈中好友看好能再令愛情萌芽。

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