BTS防彈少年團J-Hope胞姐鄭智宇勁正　EXO燦烈姐姐朴宥拉亦唔輸蝕

提到韓國藝人的「明星」家人，相信粉絲都會想起出名樣子甜美的EXO燦烈姐姐朴宥拉、與TWICE Momo同樣舞技高超的姐姐、Jessica和Krystal姐妹及2NE1 Dara和弟弟天動等。近日BTS防彈少年團J-Hope家姐鄭智宇（譯音：정지우）就成為韓國網民間的話題，究竟她又有甚麼過人之處呢？

作為A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）相信都知道J-Hope有一位比他年長一年的姐姐，二人也不時互相上傳合照，感情可說是相當好。今年26歲的J-Hope姐姐鄭智宇，因與弟弟有着非常相似的外貌，近日又再一次成為韓國網民的焦點，連帶她IG的Followers也即將突破30萬。經營網上服裝店「MEJIWOO」的她亦會親自擔任模特兒，其四肢纖細的好身材令人羨慕！而鄭智宇也不吝嗇她驕人的身材，經常在IG大派福利。

BTS防彈少年團J-Hope姐姐鄭智宇，近日再次成為網民討論的焦點。（Naver）

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當然鄭智宇與EXO燦烈姐姐朴宥拉完全兩個風格，並不是要硬撼對方。電視台新聞主播出身的朴宥拉，當年因與燦烈有着雙胞胎般的高顏值而爆紅。兩人感情非常好外，姐姐更曾在新聞報道中，親自報道EXO回歸的新聞，而意外「同框」！去年10月朴宥拉與丈夫拉埋天窗，EXO成員有到場祝福外，燦烈更親自為姐姐獻唱，場面非常溫馨。不少EXO粉絲都愛屋及烏，祝福姐姐擁有一段美好婚姻。

EXO燦烈姐姐朴宥拉也是人氣「明星」家人。（IG/@yooranna）