BTS防彈少年團V出賣父親年輕照　粉絲：金家基因果然優良！

曾登上「百大美男」的BTS防彈少年團V，近日在Twitter公開父親年輕時的照片而造成話題。不少A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）見到V與爸爸長得一模一樣，都非常驚訝之餘，亦不禁感嘆金家（V本名金泰亨）的優良基因。

早前V在Twitter上傳一張年輕男子的照片，並寫上「他與爸爸長得真像」。照片中的男子由於與V有幾分相似，因此隨即在網上瘋傳，不少粉絲表示一看就知道是V的父親，笑偶像竟以這樣的方法「出賣」家人。照片中男子與V一樣有着大眼睛和高鼻樑，五官分明外，一對濃濃的粗眉與V長得一模一樣。不少粉絲都非常羨慕V家人的優良基因，表示成為「世界第一帥」果然還是要靠天生的條件。

V「出賣」爸爸年輕時的舊照，根本就是美男一名！（Twitter/@bts_twt）

+ 5 + 4 + 3

A.R.M.Y一直都稱V是一位「漫撕男」，即是從漫畫中走出來的人物，每次BTS演唱會後都會有一堆「神圖」出現。不過其中V當然唔只得個樣，除了天生的「低音炮」吸引外，有粉絲發現原來V最近有正在努力健身！昨天（1日）官方公開《BTS MEMORIES OF 2018》預告中捕捉到，V與Suga一同舉重的場面。身穿黑色T-Shirt的V，隱約能夠見到他結實的胸肌，單是一個畫面就已令粉絲小鹿亂撞。

V健身的畫面雖只有短短一秒，但當然逃不過粉絲的法眼。（BANGTANTV截圖）

V美顏鑑賞時間：