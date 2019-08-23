【鐵達尼號】探險家近15年後再拍船身照片　受細菌腐蝕恐加速消失

22年前加拿大導演占士金馬倫（James Francis Cameron）推出執導巨作《鐵達尼號》，電影紅遍全球，使主演里安納度狄卡比奧（Leonardo Wilhelm DiCaprio）同琦溫絲莉（Kate Elizabeth Winslet）爆紅。與此同時令大家對《鐵達尼號》這首巨船產生了許多疑問與探討。

多年來有不少深海探險團隊前進「鐵達尼號」沉沒的大西洋海底進行探險研究。沒想到事隔近15年之後，在美國海底探險家維斯科沃（Victor Vescovo）的帶領下，其團體在大西洋海底再對「鐵達尼號」的殘骸進行了調查與研究，發現船身腐蝕嚴重，極大可能在11年後即2030年船身殘骸將完全消失。不少網友聽聞該消息之後都大表驚訝，除了感嘆大自然的力量非常巨大可怕之外，還表示《鐵達尼號》終於要安息了，始終都是要塵歸塵土歸土的。

1997年《鐵達尼號》被拍成電影上映。（網上圖片）

《鐵達尼號》受細菌腐蝕2030年全面消失

根據英國媒體指出，在8月初的時候一個深海探險團隊駕駛著潛水器5度潛入大西洋3800公尺的海底，對「鐵達尼號」進行最新研究，利用高性能特殊改裝的相機拍攝到船身的最新情況。經過探險研究之後，發現到船身殘骸腐蝕性嚴重，判斷出船身受到海水鹽份同微生物的影響，加快地使「鐵達尼號」快速腐化，好有可能在2030年受到這一些細菌影響，將完全吞食整個「鐵達尼號」。

眼見「鐵達尼號」整個船身被呈現黃色的東西纏繞，據指在這一些鏽跡上的東西是一種新細菌，以「鐵達尼號」為名稱為「鐵達尼鹽單胞菌」，多年來它一直吞蝕船身，好快地會使船身化為烏有。

「鐵達尼號」受細菌腐蝕中。（微博圖片）

維斯科沃表示在海底中感受到「鐵達尼號」的無比威力。（微博圖片）

船長浴缸消失了

而今次研究除了非常成功地用4K拍攝到船身殘骸之外，還發現曾經過去拍攝到船長的住所浴缸的地方，現已浴缸原來消失了，而且船長所住的特等艙現正漸漸塌陷中，情況非常嚴重。在今次研究中維斯科沃都感受到船隻的威力無比，令他大為驚嘆：「第一印象是它很大，非常大的殘骸，看到這一切真是不尋常，最令人驚奇的時刻發生在，我沿著「鐵達尼號」航行的時候和潛水艇的光，一開始強光反射在一個入口上，然後又反射回來，就像船在向我眨眼一樣。」

研究團隊指出是次探險發現船長浴缸消失了。（網上圖片）

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「鐵達尼號」始終要回歸自然

不少網友對此最新研究都產生了莫名的傷感，因為沉沒了107年的它終於要面臨消失在這個世界上，與海水融為一體，從此「鐵達尼號」只能留在心中回憶，網友紛紛留言：「船身消失了但我心永恆」﹑「一切回歸自然」﹑「塵歸塵土歸土」﹑「有甚麼是永垂不朽」…又令人想睇一次電影《鐵達尼號》了。

曾被譽為「永不沉沒之船」的「鐵達尼號」在1912年4月開始了它的處女航，是當時世界上最大的郵輪。整首船乘載著2224人，因為航行中撞上冰山關係，使船隻無法快速轉向，最終導致船身出現裂縫，船底水密隔艙開始進水因此慢慢沉沒，最終造成1514人死亡，710人獲救。

「鐵達尼號」最終造成1514人死亡，710人獲救。（網上圖片）

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