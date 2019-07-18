【從前有個荷里活】《鐵達尼號》Jack死亡爭議　里安納度終於回應

由昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導；里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、畢彼特（Brad Pitt）及瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）將在下周上映，三位主角馬不停蹄出席宣傳活動。沒想到，宣傳焦點竟落在由里安納度狄卡比奧主演，在22年前上映的《鐵達尼號》（Titanic）身上，究竟發生什麼事？

里安納度狄卡比奧、畢彼特及瑪歌羅比為《從前，有個荷里活》訪問時，竟重提《鐵達尼號》的最大爭議。（《鐵達尼號》）

眾所周知，由占士金馬倫（James Cameron）執導；里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及琦溫斯莉（Kate Winslet）主演的《鐵達尼號》在1997年上映時，轟動全球。電影除了取得巨大的商業成功外，成為首部衝破10億美元大關的電影。《鐵達尼號》還在第70屆奧斯卡金像獎獲得14項提名，追平1950年上映的《慧星美人》（All About Eve）的紀錄。最終，《鐵達尼號》在當年奧斯卡成功抱走11座小金人，當中包括最佳電影及最佳導演獎等，追平1959年《賓虛》（Ben-Hur）的最多獎項紀錄。

不少人認為Jack應該可以跟Rose齊齊獲救。（《鐵達尼號》）

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Jack枉死22年

里安納度狄卡比奧、畢彼特及瑪歌羅比早前接受《MTV News》的Josh Horowitz訪問，為新戲《從前，有個荷里活》宣傳。然而，席間三人竟談到22年前上映，由里安納度狄卡比奧主演的《鐵達尼號》。兩人都認為Jack是「枉死」，亦即場問飾演Jack的里安納度狄卡比奧，他能否跟Rose同在大門上等候救援。「這很有趣，我現在要回去再看。」畢彼特表示，而瑪歌羅比也認同畢彼特的說法，並表示「這是現代電影中最大的爭議。」

然而身為主角的里安納度狄卡比奧則表示「沒有意見。」可是畢彼特仍然沒有放棄，追問里安納度狄卡比奧：「你能，你能夠爬上去嗎？你可以，不是嗎？」里安納度狄卡比奧仍不為所動：再度表示「沒有意見。」在旁的瑪歌羅比插嘴：「我們應該把門整細啲嗎？」雖然兩人不斷出擊，但里安納度狄卡比奧仍然沒有改變答案：「就像我說，我沒有意見。」

三人宣傳新戲《從前，有個荷里活》時，竟然講到《鐵達尼號》。（mtvnews IG 擷圖）

Jack難逃一死

《鐵達尼號》淒美的愛情故事一直抓住全球人的目光，大家對於男主角Jack的死一直存在爭議。當時美國節目《流言終結者》（MythBusters）還做了實驗，證明兩人都可以逃出鬼門關。而導演占士金馬倫曾在《鐵達尼號》20周年時，向《Vanity Fair》解釋，其實當時兩人是可以並存的，然而他續指出Jack的死是基於電影的美學：「因為劇本第147頁寫住Jack會死。明顯地，這是美學的選擇，該木門只足夠載住Rose。」當時導演還指出，大家仍討論這問題是很傻，然而他指出，這代表電影的成功。他最後還指出，就算Jack不是凍死，他都會被火燒死，總之他就要死。