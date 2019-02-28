【鐵達尼號】Rose手印22年後仲見到　網民錯重點發現呢個「訪客」

由占士金馬倫（James Cameron）執導；里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及琦溫斯莉（Kate Winslet）主演的經典電影《鐵達尼號》在1997年上映，雖然事隔22年，但一幕幕的畫面仍深深刻印在影迷腦海中。而導演占士金馬倫近期除了忙於宣傳他有份監製兼編劇的新作《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel），也不忘訴說他其他經典作品。他繼早前揭開主角Jack人選之謎及拍攝幕後花絮外，今次再跟影迷分享戲中經典「車震」場景，他還打趣表示，20多年後，這個手印仍然清晰可見。

由里安納度狄卡比奧及琦溫斯莉主演的《鐵達尼號》成為不少人心中的經典愛情電影。（劇照）

占士金馬倫執導的電影作品目前約14部，雖然不算多產量，但堪稱每一部都是經典。日前導演決定再帶大家回到22年前，即1997年上映的《鐵達尼號》，其中一幕經典的愛情戲場景。戲中講述當時Rose與Jack秘密約會，兩人還到一輛古董車上聊天。之後，鏡頭一轉，看到兩人依偎在一起。及後兩人打得火熱，而Rose就在此時在車窗上留下了手印。沒料到，事隨22年後，從導演占士金馬倫公布的照片中，大家仍然可以清楚見到，由琦溫斯莉飾演Rose所留下的手印。難怪導演也表示「20多年後，這個《鐵達尼號》的手印仍然存在。」據了解，由於劇組拍攝時曾使用了噴霧來防止蒸汽消失，於是令手印也一同留下來。

重溫Jack及Rose的經典愛情戲

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占士金馬倫早前指琦溫斯莉與里安納度狄卡比奧「激戰」時所留下的手印至今仍然清晰可見。（網上擷圖）

消息傳出後，部份網友的回應

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可是除了琦溫斯莉的手印外，卻有網友還發現該照片暗藏一亮點。網友指出，當大家仔細觀察，就會發現圖片右上方有一個銀色物體。據了解，有指這個銀色物體是《未來戰士》（The Terminator）T-800的軀幹。有網友笑指，原來當時T-800是唯一目擊者。可是，有網民卻指出，這手印跟電影的不同。至於孰真孰假，留待大家自行判斷。但至少可以知道，《鐵達尼號》在22年後，仍然能令影迷有如此大的反應，就知道《鐵達尼號》是一套歷久不衰的經典之作。