林允經常遭網民抹黑　自爆曾當面怒斥「真兇」：你這個壞人！

「星女郎」林允因出演周星馳執導的電影《美人魚》中「珊珊」一角而走紅，人氣高企，但出道以來一直面對不少質疑、爭議，最近她在內地真人騷《送一百位女孩回家》第三季中，披露了自己的心聲，並透露親眼見到抹黑自己的人。

節目在林允23歲生日後的首日錄製，與主持人坐在車中暢談。她表示其實自己並不在意「美」，但工作必須要保持體重，管理身材，保持皮膚狀態，有時也失去很多自由，譬如要拍長頭髮的戲，如果她突然剪短頭髮，可能就面臨違約風險，「當進了組，你全身上下都不是自己的，你是屬於一份合同的」，一番真實的說話令人心酸。而在《美人魚》之後，林允似乎沒有一個能超越前者的作品，她直言這個起點太高，要超過很難，但自己一直在努力：「如果不努力的話，你無路可走」。

對於林允的演技，網絡上評論有好有壞，她覺得這樣會模糊自己對專業的認知，不知道自己是真的演得好還是不好。（視頻截圖）

提及藝名「林允」的來源，林允說當時是經理人要為模特兒做一份Powerpoint，她不想用本名，於是經理人隨便改了一個名字，結果用到現在。但網絡上不少人指她向韓團少女時代成員林允兒抽水，又質疑她模仿巨星倪妮等。林允也認為自己是「招黑體質」（一舉一動都招來別人惡言相向、抹黑），否則不會經常登熱搜榜：「說我是個智障怎麼樣的，什麼都有，我沒有仔細背出來」，她續指，「以前沒有團隊，經常被黑，我爸媽從來沒有見過這種陣仗，就可能會不開心，後來我告訴他們都是假的，不要聽，他們就不聽。」

林允希望可以好似普通女生那樣談戀愛，可以拖手，可以看電影，不會被影到。（視頻截圖）

除此之外，林允還透露，前段時間見到之前抹黑自己的人，她直率地對對方說：「噢你呀，剛出道的時候整天來黑我，就是你！就是你！你這個壞人！」林允描述自己的性格是直來直往，有什麼就說什麼，雖然長期被「抹黑」，但她並不會為此去改變自己，「蘿蔔青菜，各有所愛。我就是我，幹嘛要去為討厭我的人改變自己，我走我自己的路。」

由於林允在節目中大爆有次唱K，有位藝人將自己等了很久的歌Cut掉，對方同她道歉，她說「我不會原諒你的」，結果在網絡上被不少人揣測為「林允前段時間見了黑自己的女藝人，並表示不會原諒」，引起大批網友討論，猜測是她口中的那位藝人。對此，林允工作室也作出回應：「斷章取義很氣人！更可氣的是，還要大開腦洞，YY加戲！正在吃晚飯的小Team，放下筷子，找來整段節目給你們看，也是心累～ 良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒。」

林允透露看到抹黑自己的人便直指對方是「壞人！」（視頻截圖）