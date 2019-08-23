迪士尼偶像身中「魔咒」？　盤點三個清純形象一夜崩壞女星

美國迪士尼多年來推出多部熱門劇集和電影，捧出多位年輕青春偶像，更陪伴不少影迷長大。然而，多位理應形象正面的偶像們卻在離開Disney後，形象一百八十度轉變，顛覆了昔日的清純面貌，令人不禁質疑這一切的脫軌行為是拍攝Disney作品的「魔咒」。

Bella Thorne

Bella Thorne稱現在的她才是真正的自己。（Instagram：@bellathorne）

Bella Thorne曾參演Disney劇集《舞動青春》（Shake It Up）。（網上圖片）

曾參演《舞動青春》（Shake It Up）的21歲女星Bella Thorne，最近因執導成人網站Porn Hub的18禁短片《Her & Him》備受爭議，其實她近年已經多次被批評崩壞程度驚人，不但經常穿極少布的衣服，更經常上傳全裸照片，大擺大尺度甫士，甚至做出挑釁的18禁動作，當年的天真無邪小女孩已經失去蹤影，令人慨嘆。Bella Thorne曾在訪問中透露，「乖乖女」只是迪士尼賦予給她的形象，她14歲時因為將穿比堅尼泳衣去游水的照片放上社交網站，而被Disney狠狠警告：「下次不要這樣了，你應該要感到慶幸你廣大的粉絲群，我們不能開除你，否則你早被踢出去了！」現在的她才是真正的Bella Thorne。

+ 19 + 18 + 17

Lindsay Lohan

2003年的Disney電影《Freaky Friday》講述Lindsay Lohan和母親Jamie Lee Curtis靈魂交換的故事。（網上圖片）

Lindsay Lohan曾經是Disney炙手可熱的一線女星，卻在演藝事業最高峰時，多次因醉酒駕駛、酗酒、藥物上癮、吸毒而頻頻登上頭版，形象大插水。（Getty Images）

現年33歲的Lindsay Lohan曾經是迪士尼炙手可熱的一線女星，在11歲拍攝《天生一對》（The Parent Trap）後一炮而紅，再擔任《Life-Size》、《Freaky Friday》等迪士尼電影獲得巨量人氣，然後出演《Mean Girls》更奠定她在美國的一線演員地位。她因金髮藍眼的甜美外貌被封做「國民甜心」，再加上她人靚聲甜，推出過兩張專輯都大獲佳績，前途可謂無可限量。不過，Lindsay Lohan卻在演藝事業最高峰時，多次因醉酒駕駛、酗酒、藥物上癮、吸毒而頻頻登上頭版，形象大插水，亦多次被判入康復中心和緩刑，當日的「國民甜心」已經回不去了。

+ 7 + 6 + 5

Miley Cyrus

Miley Cyrus憑Disney電視劇及電影《Hannah Montana》爆紅。（網上圖片）

Miley Cyrus離開Disney後，愛上浮誇的妝容和衣著，甚至變得愛裸露身體。（Getty Images）

Miley Cyrus憑迪士尼電視劇及電影《Hannah Montana》爆紅，成為當時不少青少年心中的人氣偶像。而她最後更以歌手出道，大走清純可愛路線，大獲成功。不過離開Disney後，Miley Cyrus的畫風卻一夜突變，除了言行變得開放大膽，更愛上浮誇的妝容和衣著，甚至變得愛裸露身體。2013年Miley推出的歌曲「Wrecking Ball」，更以全裸上陣拍MV，超大尺度令人咋舌，當時她更被冠上「蕩婦」的稱號。她在訪問中講過，自己改變是因為迪士尼的過份管束所致，只希望自己能夠脫離迪士尼為她創造的形象越遠越好：「我很開心能加入Disney的節目變成明星，因為我並不知道還有什麼事情要面對。對於一個11歲的孩子，我被告知我一定要是個金色長髮的女孩才是大家所喜愛的，每一次都被化妝化得根本不像我自己，令我有身體畸形恐懼症。」雖然觀眾已經不能再在現年26歲的Miley身上看到他們所喜愛的Hannah Motana的蹤影，但至少Hannah Motana這個角色會永遠留在觀眾心中，而Miley亦終於能夠真正做回自己。